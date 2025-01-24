Военный эксперт объяснил замысел российских оккупантов на Покровском направлении и предупредил, какие населенные пункты сейчас под угрозой.

Командование российских оккупационных войск концентрирует все свои усилия к югу от Покровска и планирует выполнить две главные задачи.

Об этом в своем Telegram-канале рассказал полковник запаса ВСУ, военный аналитик, координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.

Во-первых, по словам эксперта, противник пытается как можно глубже пролезть к западу и юго-западу от Покровска. Сообщается, что только юго-западнее Покровска, в направлении главного удара противника, на достаточно узком участке фронта между Соленым и Шевченко (верхн.), находится вражеская группировка в составе трех мотострелковых бригад, одного танкового, одного мотострелкового и одного стрелкового полков.

"Согласитесь, что концентрация сил и средств противника, как для такого сравнительно небольшого участка, мягко говоря, достаточно своеобразная", - отметил Константин Машовец.

Военный эксперт рассказал, что также подразделения противника пытаются оказывать фронтальное давление на систему обороны Покровска с юга, атакуя с рубежа Зеленое-Даченское в сторону села Чинушино. Сейчас противник ведет ожесточенные бои с целью захвата сел Котлино, Удачное, Зверовое и Успеновка.

Кроме того, оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ в районе села Николаевка в направлении южной окраины Мирнограда и в направлении села Проминь, вероятно, пытаясь таким образом связать резервы ВСУ на этом направлении.