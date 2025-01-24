Военный эксперт рассказал, что сейчас происходит с остатками Кураховского плацдарма Сил обороны Украины, и где наступают оккупанты.

К югу от Покровска на Новопавловском направлении оккупанты пытаются постоянным постепенным давлением заставить ВСУ уйти из "остатков Кураховского плацдарма" - района села Дачное и южнее.

Об этом военный аналитик, координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец рассказал в своем Telegram-канале.

Военный эксперт отметил, что противник ведет активные атакующие/штурмовые действия с рубежа Новоелизаветовка-Ясенево в направлении Надеевки и Новоандреевки, а также по линии Славянка-Петропавловка на запад, и на этих участках оккупантам удалось немного продвинуться.

В восточной и южной частях "остатков Кураховского плацдарма", очевидно, по словам эксперта, подразделения ВСУ, ведя ожесточенные арьергардные бои, иногда даже проводя контратаки, постепенно отступают западнее и севернее реки Сухие Ялы.

"Похоже, украинское командование вполне понимает важность удержания Андреевки, а также участка дороги Запорожье-Донецк между селами Дачное и Улакли для обеспечения организованного и упорядоченного характера этого маневра", - пояснил Константин Машовец.

По мнению эксперта, дальнейшие действия российских оккупационных войск на Новопавловском направлении будут направлены на то, чтобы не допустить закрепления украинских подразделений в районе Разлив-Константинополь-Андреевка-Улакли.

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