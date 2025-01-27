Военный эксперт рассказал о планах российских оккупационных войск на территории Днепропетровской области и объяснил, куда именно они могут продвинуться.

Захват Покровска – это стратегическая цель российских оккупационных войск, и один из возможных вариантов продвижения противника в город – пойти в обход по территории Днепропетровской области с параллельной оккупацией населённых пунктов, которые будут на пути.

Об этом рассказал военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак в эфире Espreso.TV.

По мнению эксперта, сейчас на то, чтобы идти в сторону Павлограда, а дальше города и реки Днепр, у российских оккупантов нет ресурсов, и это не планируется.

"А вот обойти по Днепропетровской области город Покровск, взять его на подавление, заставить наших военных отойти – это, я думаю, вариант для российской федерации вполне рабочий, вполне исправный, и они будут пытаться его реализовать", – заявил Иван Ступак.

Военный эксперт рассказал, что Покровск сейчас превратился в город-призрак, там есть лишь поодинокие люди, которые быстро перемещаются, стараясь не задерживаться дольше нескольких секунд на месте, потому что в воздухе чрезвычайно большая насыщенность вражескими FPV-дронами, постоянно прилетают разнообразные мины, артиллерийские снаряды, то есть находиться на улице просто небезопасно.

"Поэтому я думаю, что в следующие недели мы увидим продвижении россиян в направлении этой дороги, перерезание Покровск-Павлоград", - подчеркнул Иван Ступак.

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