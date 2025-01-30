Политический консультант Юрий Ванетик объяснил, что российско-украинская война имеет уже мировой характер, поэтому США не оставят Украину, ведь тут решается, кто будет влиять на планету.

Об этом он рассказал в программе «Личность с Сергеем Дойком».

«Республиканцы и команда Трампа действительно хотят ответственность. Это их мантра, это его мантра – я хочу, чтобы люди за это отвечали. То есть экономический деловой подход. Это очень сильно различает эти две партии. Одна (ред. – демократы) говорит, что мы должны делать то, что морально правильно, другая (ред. – республиканцы) говорит, что моральная правильность важна, но мы хотим, чтобы, она имела экономическую логику», - объясняет Юрий Ванетик.

И второй фактор, отмечает он, это то, что республиканцам и Трампу важно сделать что-то другое, что-то, что будет радикально отличаться от позиции прошлой администрации, отсюда и все его заявления, это перезарядка, ему надо оборвать старое и начать новое.

«Но морально ни та, ни другая партия не отойдут от Украины. Они будут ее поддерживать, потому что конфликт в Украине – это больше конфликт мировой. Кто будет влиять на нашу планету? Это будет наша довольно неидеальная демократическая система? Или это будут другие системы, которые в российской федерации, в Китае, которые смотрят на вещи иначе?», - утверждает Юрий Ванетик.

Так что, констатирует эксперт, США при Трампе не оставят Украину, но все же в приоритете не только остановка войны, а и аудит помощи. По его мнению, тут важна фигура Кита Келлога, спецпредставителя Трампа по Украине, это человек военные, он будет довольно системный, детальный, жесткий, будет доносить четкую аналитику, но все же вряд ли будет иметь очень большие полномочия.

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