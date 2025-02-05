Военный эксперт Олег Стариков оценил удар по «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка», а также другие украинские операции на территории рф, и объяснил, насколько это влияет на войну.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Эта операция показывает, что Украина выполняет стратегию, которую она запланировала, в принципе, как я вижу, начиная где-то с ноября-декабря того года. Это подрыв экономической основы противника, которая позволяет ему вести боевые действия», - констатирует Олег Стариков.

С другой стороны, отмечает эксперт, противник реализует свою стратегию, связанную с медленной войной, то есть войной на истощение, результаты которой мы видим на восточном театре боевых действий, это Покровск и Курахово.

«российско-украинская сейчас находится на стадии уже завершения, я так думаю, и у каждой стороны своя стратегия. Поэтому вывод такой. Согласно военному искусству и военной науке, в принципе, побеждает тот, у кого стратегия более серьезная, и все (ред. – зависит от того) что происходит на поле боя. Не в дипломатии, не в политике, а именно на поле боя. Поэтому посмотрим, что дальше будет, и помогут ли такие удары уменьшить экономическую мощь российской федерации для того, чтобы они перестали так сильно давить на тех участках фронта», - рассуждает Олег Стариков.

Хотя, отмечает он, все выглядит так, как в анекдоте: Папа, подняли цены на водку, ты теперь будешь меньше пить? Нет, сынок, ты теперь будешь меньше кушать. То есть, объясняет эксперт, это пушки вместо масла, то есть кремль уменьшит финансирование не войны, а социалки, так у них всегда было, начиная от Ивана Грозного.

Как сообщала Politeka, Мусиенко заявил, что растет количество дроновых атак по российским военным объектам, интенсивность и частота.

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