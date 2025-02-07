Контакты между рф и США активизировались: страны обсуждают потенциальный план для прекращения боевых действий.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля, объявил, что Москва готова вести диалог с украинским президентом Владимиром Зеленским ради мирных переговоров.

Как отмечает The Wall Street Journal, это важный сдвиг после продолжительных заявлений о "нелегитимности" украинского лидера со стороны России.

"Подтверждение Кремлем контактов - это первый конкретный сигнал о прогрессе в переговорах после нескольких месяцев неуверенности в способности Трампа выполнить свои обещания. Отсутствие каких-либо подтвержденных контактов между двумя лидерами или планов встречи, к которой Трамп публично призвал, заставляло наблюдателей гадать, как быстро могут начаться любые потенциальные".

Кроме этого, активизировался и президент США. Дональд Трамп и его советники планируют давить на Россию из-за санкций или снижения цен на российскую нефть, чтобы заставить Кремль к уступкам.

"Если переговоры начнутся всерьез, обе стороны столкнутся с множеством острых проблем, включая вопрос, сохранит ли Россия все украинские территории, которые она заняла во время боевых действий, и получит ли Москва какое-нибудь смягчение санкций", - отмечает издание.

Для Украины остаются важными вопросы, касающиеся ее будущей роли в западной архитектуре безопасности, а также гарантий, что Россия больше не совершит агрессию.

Источник: wsj .

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