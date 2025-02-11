Об этом он рассказал в своем блоге.

«Это свидетельствует о том, что я говорил системно до момента американских выборов в ноябре и потом, что мы будем свидетелями многих обсуждений, многих вбросов в медиа, кое-где и манипуляций, попыток спрогнозировать, проанализировать и сказать, что план едва уже не готов", - отмечает Александр Мусиен.

В частности, напоминает эксперт, таким вбросом можно назвать план завершения войны до 9 мая или заявление Гордона об определенных датах, которые он называет постоянно. Так что, констатирует он, верить этому не стоило и не стоит сейчас, потому что вот Келлог только сейчас покажет варианты планов Трампа, а уже президент США официально объявит свои предложения.

«И чем дальше путин показывает, что он не готов к реальному миру, что его можно только заставить соответствующими средствами, оружием, давлением, санкциями, ограничениями, тем дальше план как раз того, что эти санкции станут жестче, а поддержка Украины – больше, становится реальностью. Поэтому, как я говорю, не надо бежать впереди даже Трампа, пытаясь прогнозировать, каким будет план», - объясняет Александр Мусиенко.

Вместе с тем, констатирует он, нужно системно работать над укреплением обороноспособности и безопасности нашего государства, сохранять единство, избегать внутренней конфронтации, чтобы нас не расшатывало, в частности, из-за этих сообщений в медиа, потому что россия будет это использовать против Украины. А также, добавляет эксперт, ждем, что Келлог предложит Трампу и что выберет сам Трамп.

Как сообщала Politeka, Шейтельман заявил, что дипломатический фронт сейчас второй и самый сильный.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко рассказал о позициях кандидатов в канцлеры Германии по отношению к Украине.





