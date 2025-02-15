В Польше рассматривается законопроект, который может лишить украинских беженцев бесплатной медицинской помощи в стране.

Новая инициатива, предложенная партией "Конфедерация", предусматривает ограничение доступа к медицинским услугам только для украинцев, которые работают и платят взносы на медицинское страхование.

Как пишет Visit Ukrainе, с начала полномасштабного вторжения России в Украину украинцы, легально находящиеся на территории Польши, имели право на бесплатное медицинское обслуживание.

Однако согласно новому законопроекту бесплатные медицинские услуги будут предоставляться только тем, кто регулярно платит медицинские взносы в Польше. Авторы инициативы стремятся, чтобы права украинских беженцев были согласованы с правами граждан Польши и других иностранцев, которые должны платить медицинское страхование для доступа к медицинским услугам.

Если законопроект будет принят, работающие и платящие взносы смогут продолжить получать медицинскую помощь бесплатно, тогда как другие украинцы будут вынуждены покрывать расходы на медицинское обслуживание самостоятельно. Законопроект ожидает рассмотрения в польском Сейме, а его положения могут вступить в силу через 30 дней после принятия.

Ранее Politeka также писала , что немецкие власти пересмотрели подход к предоставлению финансовой поддержки, поэтому размер выплат станет другим. После начала полномасштабного вторжения России многие украинцы были вынуждены покинуть родные дома, и значительная часть беженцев получила временную защиту в Германии, где им оказывается финансовая помощь. Однако в 2025 году могут быть введены изменения, повлияющие на размер этих выплат.

Источник: visitukraine .

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