Военный Святослав Дубина объяснил, что Трампа не интересует разрушительная война в Европе и угрозы со стороны рф, эти аргументы его не убедят, и это нужно понять для дальнейших переговоров с США, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал на своем канале.

Что касается позиции Трампа и его политики, отмечает военный, то мы уже неоднократно говорили, что он не понимает природу и истоки российско-украинской войны и даже не хочет этого понимать, ему это просто не интересно. Однако, подчеркивает он для Politeka, это проблема не только Трампа, но и в целом Белого дома.

«Ни одна администрация Белого дома не рассматривала развал россии как цель. Они этого не могут представить себе и в страшном сне. Возможен ли мир без разгрома российской федерации, без разгрома его военного потенциала? Нет. Ни один договор, ни одно перемирие, ни одна заморозка, ни одно заглядывание в глаза не удовлетворит империю зла и тюрьму народов. Пока у них есть возможность, они будут нападать», – утверждает Святослав Дубина.

Попутно он напоминает Politeka, что во время разговора, когда Зеленский сказал, что война в Европе – это проблемы и США, Трамп его сразу остановил и указал, что он ничего не знает о том, что беспокоит американцев, то есть эти аргументы в Белом доме не пройдут. А дальше, констатирует военный, поскольку Трамп хочет быстрого мира, Зеленский решил быстро убедить Трампа, и это вылилось в политический скандал.

«Но кто-то должен быть взрослым, кто-то должен принимать решение. Если ты понимаешь позицию Трампа по отношению к российско-украинской войне, и если ты хочешь затянуть переговоры ресурсными соглашениями, еще чем-то, то дождаться хода… Все, что нужно было Зеленскому, - это дождаться хода путина, где он ошибется, где он проявит неготовность идти на компромиссы, и перетащить на свою сторону Трампа», - подчеркивает Святослав Дубина.

Как сообщала Politeka, Шейтельман рассказал, кому больше выгодно частичное перемирие на месяц – Украине или россии.

Также Politeka писала о том, что Дубина о ссоре в Овальном кабинете: «Правильно, но не в том месте и не в то время».