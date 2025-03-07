Об этом свидетельствуют данные опроса «Мнения и взгляды жителей г. Киев», который проводился Киевским международным институтом социологии в феврале 2025 года.

В частности, на вопрос о политических симпатиях киевлян, принявших участие в выборах, в случае завершения войны, большинство готовы поддержать действующего мэра Виталия Кличко (партия "УДАР") - 32,1% среди всех респондентов. Это составляет 54,5% среди всех определившихся с выбором.

Далее в иерархии политической поддержки идут Андрей Ильенко (партия "Свобода"), который имеет поддержку 6,1% респондентов (10,3% среди определившихся). Его показатели после проседания в 2024-м вернулись к показателям октября 2023-го. Марина Порошенко (партия "Европейская солидарность") имеет поддержку 5% опрошенных (8,5% среди определившихся). Ее статистика осталась почти без изменений.

В то же время одним из тех, кто имеет стабильную поддержку, - это самовыдвиженец и многолетний лидер общественного движения "Родная страна" Николай Томенко. Его показатели зафиксированы на уровне 3,6% среди респондентов (6,1% среди всех определившихся).

Далее с похожими показателями заняли прочные позиции экс-народная депутат, а ныне чиновница ОПУ Ирина Верещук (партия "Слуга народа") и экс-нардеп, общественный и политический деятель, Олесь Доний. Они имеют 2,1% и 2% соответственно среди всех респондентов. И 3,5% и 3,3% соответственно среди определившихся.

Другие кандидаты имеют ниже 1-2% поддержки всех респондентов, в пределах статистической погрешности. Это Александр Ткаченко ("Слуга народа", 1,2% и 2,2%), Сергей Гусовский (0,8% и 1,3%), Михаил Поживанов (Родина, 0,4% и 0,7%).

За другого кандидата готовы проголосовать 5,6% опрошенных (9,5% всех определившихся с выбором). Число тех, кто бы не пошел на выборы, по сравнению с прошлыми опросами, частично уменьшилось (7,5%). В то же время количество тех, кто испортил бы бюллетень, возросло (6,3%). Кроме того, количество еще не определившихся с выбором до сих пор составляет около четверти респондентов (26,2%).

Известно, что в ходе исследования изучались мнения и взгляды на актуальные политические вопросы взрослых жителей Киева в возрасте 18 лет и старше, которые прошли анкетирование методом телефонных интервью со случайным определением сгенерированных мобильных телефонов.

Главный этап исследования продолжался с 17 по 27 февраля 2025 года. В рамках исследования было проведено 805 интервью. Общая статистическая погрешность не превышает 1,6-3,5% в зависимости от показателей.

Как писала ранее Politeka, сумма пенсии удивит жителей Киева: какие будут выплаты, если трудовой стаж 20 лет.

Также Politeka сообщала, что киевлянин требует от ПриватБанка компенсацию в размере 435 тысяч гривен из-за действий банка: какое решение принял суд.