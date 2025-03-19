Режиссером-постановщиком фильма стал военнослужащий Сил ТРО ВСУ, заслуженный деятель искусств Украины Ахтем Сеитаблаев. В этом экранном произведении он продемонстрировал выбор воинов: вместо капитуляции военные, рискуя жизнью, выбирают борьбу, понимая, что враг не оставит их живыми, а их семьи – в безопасности. Это подчеркивает жестокость оккупантов и акцентирует внимание зрителя на героизме украинских защитников.

Творческая и административная часть съемочной группы – это действующие военнослужащие, которые до начала большой войны работали в творческих отраслях: художник-постановщик, оператор-постановщик и его группа, каскадерская группа, звукооператор, пиротехник, осветитель и т.д. Кроме того, на волонтерской основе к группе присоединились другие специалисты из сферы кино, которые почувствовали свою творческую обязанность помочь в создании этого фильма.

«Наши воины каждый день доказывают, что настоящая победа начинается с веры в себя, в собратьев и в свою страну. Мы создали этот короткий метр для того, чтобы передать этот дух, чтобы каждый, кто увидит его, почувствовал гордость, силу и готовность идти до конца ради нашей Украины. Ведь мы боремся не просто за территории – мы боремся за жизнь, семью, за будущее. И мы обязательно победим!», - заявил продюсер видеоролика, начальник отдела коммуникаций Командования Сил ТрО ВСУ полковник Алексей Дмитрашковский.

Как отметил военнослужащий Сил ТРО ВСУ Александр Мусиенко, в свете последних изменений в глобальной политике наше общество должно быть готово к любым сценариям развития событий, поэтому он призвал украинцев, еще ищущих себя в армии, обращаться в Центр рекрутинга ТРО ВСУ, выбирать свою роль и готовиться к возможным вызовам.

Как сообщала Politeka, Чаленко заявил, что у рф есть два пути – либо разрушение собственной экономики, либо согласие на режим прекращения огня.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко объяснил, для чего Трампу операция против йеменских хуситов: «запасной вариант».





