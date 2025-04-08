Об этом он рассказал на своем канале.

«Сейчас обе стороны делают все возможное, чтобы сесть за стол переговоров с наиболее сильными позициями. Это по военной науке. Эта стратегия была применяема в мире, она была зафиксирована во Второй мировой войне, потом она развивалась, но я сейчас не буду приводить примеры, где и какие страны ее применяли между Второй мировой и нашим временем. Это сейчас не столь важно», - отмечает Олег Стариков.

Важно то, подчеркивает он, что, пока стороны не сядут за стол переговоров друг напротив друга, такие трагедии, как недавно в Кривом Роге будут продолжаться, это доказанные факты в военной науке. Эксперт констатирует, что будут еще такие случаи, будет ненависть, будет ответ от нас, но на войне по-другому не бывает.

«Поэтому надо уже переходить к тому, чтобы садиться за стол переговоров и вести их с сильной позиции, а самое главное – аргументированной. Слова о том, что нам это не нравится, мы встали и ушли, обиделись – это все отбрасывается. В высшей политике это все откидывается. Только сухие фразы, которые подтверждены чем-то, и без эмоции, тогда это будет иметь толк и ляжет на стол переговоров», - объясняет Олег Стариков.

Ведь, напоминает эксперт, посредники в переговорах у нас – англосаксы, и чтобы понять, как с ними разговаривать, достаточно посмотреть на их национальный код. Так что, констатирует он, это не славяне, это другие люди, с которыми надо соответствующее разговаривать.

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