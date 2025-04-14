Политический эксперт и военнослужащий Александр Мусиенко заявил, что российские военкоры паникуют из-за подготовки ВСУ к возможной операции в Крыму и даже пишут сценарии, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Командующий ВМС Неижпапа говорит о том, что Крымский мост не перестает быть важной целью для ВСУ, но планы требуют информационной тишины. И пока украинские войска, комментаторы, эксперты, военнослужащие и военачальники молчат, в россии очень серьезно озаботились тем, что Украина, мол, готовит наступление на Крым. И об этом говорят военкоры и военные блогеры на территории россии», - рассказывает Александр Мусиенко.

Например, отмечает он, военный блогер Михаил Зинчук в телеграм-канале «Рыбарь» назвал 3 признака, указывающие на возможную атаку ВСУ на Крым. Во-первых, рассказывает эксперт, Украина стремительно наращивает численность катерного флота и морских беспилотников, которые как раз и загнали Черноморский флот рф в Новосибирск, во-вторых, Украина ускоряет развитие беспилотных технологий, в-третьих, есть информация об учениях десантников ВСУ в разных частях побережья Черного моря.

Получается, констатирует он, с одной стороны, российские войска продолжают полномасштабное вторжение, на их стороне Северная Корея и Китай, путин говорит, что вот-вот победят, а сами россияне боятся, что ВСУ пойдут на Крым. По мнению эксперта, российская пропаганда недорабатывает, это признак системного кризиса, в частности, в области проведения даже ИПСО.

«Почему россия настаивала на перемирие в Черном море? Почему они так ухватились за это? Ведь там не идут, по сути, масштабные боевые действия по состоянию на сейчас, за исключением российских преступных террористических ударов по украинских городах, например, по Одессе, когда россия запускает баллистику или дроны из Крыма. То есть россия хотела бы спасти свое положение, ведь они действительно остерегаются атак на Крым», - объясняет Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Пальчиков пояснил, что только новые технологии позволят быстрее разминировать территорию Украины.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко рассказал, почему темпы продвижения армии рф снизились: дроны, оборона ВСУ и погода.