Военный эксперт Олег Стариков заявил, что до 30 апреля решается, что нас ждет дальше – остановка огня, переговоры и мирное соглашение или эскалация войны, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал на своем канале.

По словам эксперта, судьба линии боевого соприкосновения и окончания ведения боевых действий решается на переговорах. Как он напоминает, об этом только-только говорили в Париже, до этого – в Эр-Рияде, а госсекретарь Рубио предупредил, что еще несколько дней они потерпят, и, если ничего не поменяется, США выйдут из переговорного процесса и будут решать другие вопросы.

«Это означает, что с 10 по 20 апреля решается судьба мира на европейском театре военных действий. И, в принципе, где пройдет линия, значения не имеет. Она подразумевает создание буферной зоны 40 км – 20 км в одну сторону и 20 км в другую. И то, что сейчас мы говорим про боевые действия, больше касается серой зоны. Есть красная зона, синяя зона и серая зона, вот это – серая зона. Поэтому, я так думаю, в ближайшее время – или 20, или 30 апреля – все будет решено. Или эскалация, или деэскалация», - рассуждает Олег Стариков.

И что касается боевых действий, объясняет он, то командование в начале года все планирует, у армии есть план на зимнюю военную кампанию, сейчас на весеннюю, потом на летнюю, если не будет прекращения боевых действий. Если же будет, продолжает эксперт, то это первый этап, второй – перемирие, третий – мирное соглашение, и Трамп со своей командой сейчас все для этого делает.

«Может быть, что боевые действия могут приостановиться на каком-то участке фронта. Есть и такой вариант. То есть, например, на южном фронте – это Запорожье, Покровск. Там остановятся, а на Северном направлении, то есть выше Покровска будут переговоры. Или, наоборот, с севера до Покровска приостановятся, а на юге будут активные боевые действия. Может быть и такое. Поэтому сейчас ждать осталось совсем недолго», - рассуждает Олег Стариков.

Как сообщала Politeka, Шейтельман заявил, что переговоры заходят в тупик, поскольку все договоренности устные.

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