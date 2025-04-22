Об этом он рассказал на своем канале.

Как объясняет эксперт, у Трампа несколько сценариев, и менять он ничего не будет: первая дата мирного урегулирования – 20 апреля, уже прошло, вторая – 30 апреля, третья – 9 мая. Кроме того, напоминает он, было уже заявление госсекретаря Рубио, что, США не будут долго ждать и в случае провала перейдут к другим делам, то есть это было принуждение и побуждение к миру.

«путин быстро отреагировал на эту политическую угрозу и заявил (ред. – о пасхальном перемирии). Но все равно люди, которые разбираются в геополитике, понимают, что это спектакль. И не имеет никакого значения, было нарушение или не было. Для геополитики это не имеет никакого значения. Оно есть для Украины, для тех, кто на линии боевого соприкосновения, для каждого батальона, бригады, роты, солдата, членов семьи солдата. Но для геополитики количество убитых вообще не имеет значения», - подчеркивает Олег Стариков.

В общем же, рассуждает он, мы только подходим к нормальному и полноценному этапу переговорного процесса, многое будет решаться в Лондоне, а дальше – прекращение боевых действий. По словам эксперта, оно может происходить поэтапно, на каких-то направлениях, но в Курской и Белгородской областях точно будут продолжаться ожесточенные бои, а на юге и востоке Украины все может приостановиться.

«Но если в результате каких-то действий, катастрофы, катарсиса, чего-то глобального переговорный процесс будет сорван, то ситуация в российско-украинской войне пойдет на эскалацию. Это может привести к Третьей мировой войне, которая может быть термоядерной. Мы сейчас находимся где-то на 36-38 ступени лестницы Кана, а всего там 44 ступени. После 44 ступени идет ядерная составляющая», - заключает Олег Стариков.

Как сообщала Politeka, Стариков заявил, что до 30 апреля решается, что нас ждет дальше – остановка огня или эскалация.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко об изменениях в американской политике: «Существует возможный сговор между россией и США».