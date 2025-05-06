Украинский военный эксперт Сергей Флеш Бескрестнов сообщил о применении российской армией нового типа ударного беспилотника с признаками высокотехнологичных решений и искусственного интеллекта.

Впервые появление этого БПЛА было зафиксировано в феврале 2025 г. в Сумах. Сейчас его применение все чаще наблюдается и на Восточном направлении. По словам эксперта, дрон оснащен аккумулятором на 34 ампер-часа, что позволяет ему доставлять боевую часть массой до 3 кг на расстояние до 80 км. Он полностью собран из импортных комплектующих.

БПЛА управляется через мобильную сеть LTE и использует инерциальную и спутниковую навигацию, но главная инновация — в системах внутри. дрона позволяют ему работать автономно даже в условиях полного глушения сигналов GPS или связи.

Фиксировались случаи совместного полета нескольких таких БПЛА (от 2 до 6 единиц), что может указывать на наличие роевого взаимодействия и координации между ними.

Эксперты считают, что такой тип беспилотника является прорывом в технологиях и может обнаруживать и обходить средства ПВО, а также совершать сложные уклончивые маневры. Несмотря на то, что сейчас он не применяется массово, как, например, «Ланцет», его появление на поле боя становится все чаще.

Сергей Бескрестнов призвал украинских инженеров обратить внимание на эту технологию и приступить к разработке собственных аналогов, способных эффективно противостоять таким угрозам.





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