Политический эксперт Тарас Загородний объяснил, что россия уже настолько погрязла в войне против Украины, что закончить ее тяжело, но помочь в этом могут удары ВСУ и позиция Китая, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в авторской программе Валерия Савчука «Разные люди».

По словам гостя программы, переводить экономику на военные рельсы нужно было с самого начала, но наконец-то у нас появилось понимание, что нужно собственное оружие, чтобы можно было самим определять, куда и когда оно полетит. Поэтому, констатирует он, хорошие результаты войны для нас зависят исключительно от Украины, от ее усилий и возможностей, интеллектуального и военного потенциала, чтобы наносить удары в слабые места россии.

«Блокада портов Балтийского и Черного моря, удары по химической промышленности россии, блокада авиационного сообщения, что Украина уже продемонстрировала, и это было исключительно наше оружие. Это те точки, которые разрешают сломать россию изнутри. Потому что не важно, какие санкции, когда ты нефть просто вывести не можешь. 80% внешней торговли россии идет через два моря – Балтийское и Черное. Блокада этих портов – это фактически перекрытие кислорода для них. Тогда ты будешь диктовать условия эскалации или деэскалации, будешь диктовать условия, в частности, на переговорах. Потому что ничто так не стимулирует слушать слова дипломата, как армия и ракеты дальностью 2-3 тысячи км за ним», - объясняет Тарас Загородний.

В то же время, отмечает он, внутри россии создалась инфраструктура поддержки войны, и остановить ее сейчас кремлю тяжело даже по экономическим причинам, потому что они останутся в ситуации, когда экономика рухнула, цены на нефть низкие и ее некуда продать. А это значит, констатирует эксперт, что агрессия должна продолжаться, ее нельзя останавливать, большое количество людей в россии слушало Соловьева, что «мы побеждаем», иначе они будут считать путина предателем. А это со своей стороны, предупреждает он, создаст ситуацию, как в Германии после Первой мировой войны, когда немцев не оккупировали и не убедили их, что они проиграли, пришли генералы, пришел Гитлер и поднял всех на реванш.

«Я считаю, что пока будет путин у власти, россия будет воевать. Это личная его война по разным причинам, и здесь никто ничего поделать не может. Кроме Китая, в зависимости от обстоятельств, выгодно ли им прекращение войны», - заключает Тарас Загородний.

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