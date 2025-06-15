Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

«Мы идем в ЕС. Так вот чтобы вступить в Евросоюз, нужно запустить пенсионную реформу. А для того чтобы запустить пенсионную реформу, надо всех пенсионеров выровнять, то есть, чтобы у всех были равные условия начисления пенсии. Не должно быть так, что одни получают пенсию так, другие получают по-другому однажды, например, те же прокуроры, те же судьи. Все должны все равно получать», - отмечает Екатерина Котенкова.

Как она объясняет, индексацией хотят уравнять всем пенсии, чтобы у всех были одинаковые условия. По словам министерки соцполитики Жолнович, рассказывает журналистка, пенсии будут более адресными и будут учитывать продолжительность трудового стажа: чем дольше человек проработал, тем больше размер пенсии.

А первая заместительница министерки соцполитики Дария Марчак, добавляет она, сообщила, что в новой реформе размер пенсии будет зависеть не от заработной платы, а от размера взносов, которые человек уплатил из зарплаты.

«Формула предусматривает размер пенсии, зависимый от уплаты взносов и периода уплаты этих взносов. Она также рассказала, что в Минсоцполитики проводили тесты и оказалось, что люди, имеющие наибольшие доходы сегодня, будут иметь самые низкие пенсии. Они работают как ФЛП, в сфере IT, аутсорсинга и уплачивают взносы только по минимальной плате. И они не знают, что размер их пенсии зависит не от их заработной платы, которую они получают на руки, а от объема уплачиваемых взносов», - объясняет Екатерина Котенкова.

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