Военнослужащие и политические эксперты Александр Мусиенко и Тарас Березовец объяснили, почему китайско-бразильский мирный план исчез с дискурса и почему Китай не давит на россию, сообщает Politeka.

Об этом они рассказали в подкасте «После войны».

По словам Александра Мусиенко, все же первенство в миротворческих инициативах за Западом, потому что даже китайский мирный план, который состоял сначала из 12 пунктов, а затем из 6, куда-то исчез. Как он напоминает, китайский спецпредставитель Ли Хуэй объездил страны Глобального Юга, затем заявил о китайско-бразильском плане, но сейчас исчез из общего дискурса.

«Нет, он есть, никто же не отказался от китайско-бразильского плана. С 2024 года никто не отказался, шесть пунктов плана. Просто он сейчас не рассматривается, потому что россия не хочет его соблюдать. Там один из пунктов – прекратить бить по гражданским, прекратить бить по критической инфраструктуре. Каков смысл? россия будет это подписывать, обсуждать? Сама же это нарушает», – объясняет Тарас Березовец.

Как отмечает эксперт, Китай настаивает на этом мирном плане, но он живет долгими стратегиями, он живет на 100 лет вперед. По его словам, китайцы уже давно поделили россию, как пирог, давно решили, какую территорию себе заберут, какую Северной Корее отдадут, какую еще кому-то.

«Многие вот переоценивают внешнюю политику Китая, а я ее не недооцениваю, а реалистично смотрю на нее. Нет ни одной китайской инициативы, которая увенчалась бы успехом. Нет. А что Трамп? Трамп в плюсе здесь. Трамп что говорит? Продайте мне ваши минералы, продайте мне ваши редкоземы, продайте ваше сырье, а я за него буду делать оружие, которое мне нужно, чтобы вас сдерживать», - заключает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Мусиенко рассказал, что заставило Трампа передумать и возобновить поставки оружия Украине.

Также Politeka писала о том, что Шейтельман рассказал о саммите БРИКС в Бразилии: 126 пунктов, путин на видеосвязи и без Си.





