Подорожчання продуктів у Полтавській області є наслідком сезонних коливань та інших причин.

Подорожчання продуктів у Полтавській області останнім часом суттєво впливає на щоденні покупки місцевих жителів, повідомляє Politeka.

Про це свідчать дані порталу Мінфін.

Аналітики ринку фіксують зростання вартості у кількох ключових категоріях. Найбільші зміни торкнулися овочевої групи, бакалійних товарів та молочної продукції, які мають стабільний попит серед споживачів.

Помідори сорту «сливка» нині продаються в середньому по 145,07 за кілограм. У торговельних мережах показники різняться: Auchan пропонує 119,90, Novus — 129, а Megamarket — 186,30. Порівняно з листопадом підвищення склало 17,20, що пов’язують із сезонною нестачею та активним попитом на свіжі овочі.

У сегменті бакалії ситуація виглядає спокійнішою. Коротка вермішель зберігає відносну стабільність — середній показник становить 29,79 за кілограм. У Novus позиція реалізується без змін, а місячне зростання обмежилося 0,90.

Молочна категорія демонструє відчутніше коригування. Сметана «Простонаше» жирністю 20% у фасуванні 340 грамів зараз обходиться покупцям у середньому 68,01. Найнижчу вартість зафіксували в Metro — 63,44, тоді як Megamarket і Novus пропонують по 70,30. За місяць витрати зросли на 9,60 через подорожчання сировини та доставки.

Фахівці пояснюють, що подорожчання продуктів у Полтавській області є наслідком сезонних коливань, зростання транспортних витрат і загальних економічних чинників. У таких умовах мешканцям радять порівнювати пропозиції різних мереж, стежити за знижками та обирати альтернативи без втрати якості.

Регулярне відстеження ринкової динаміки допомагає домогосподарствам точніше планувати закупівлі й утримувати бюджет під контролем, адже навіть незначні зміни помітно відчуваються під час щотижневих витрат.

