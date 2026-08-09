Українцям озвучили, якими будуть графіки відключення світла у Полтавській області на тиждень з 10 по 16 серпня.

У Полтавській області з 10 по 16 серпня триватимуть планові роботи, через що в окремих населених пунктах діятимуть тимчасові графіки відключення світла, пише Politeka.net.

Графіки відключення світла у Полтавській області на тиждень з 10 по 16 серпня пов'язані з виконанням ремонтних і профілактичних робіт, спрямованих на підвищення надійності електропостачання. Фахівці проводять технічне обслуговування мереж, оновлюють обладнання та замінюють зношені елементи інфраструктури, що є частиною комплексної програми модернізації електромереж.

10 серпня з 09:00 до 17:30 планові відключення заплановані у селі Білоусівка. Тимчасово без електропостачання залишаться окремі будинки за такими адресами:

Мележика (б. 1, 2, 3, 5, 6, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 19, 19а, 21, 24, 26/1, 26/2, 27, 29, 30/1, 30/2, 32, 33/1, 33/2, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 48, 50, 55, 56, 57, 58),

Горянська (б. 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17),

пров.Мележика1 (б. 1, 2),

Мизівська (б. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 13а, 15),

Молодіжна (б. 1, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/2, 5/2, 6/1, 6/2, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22),

пров.Молодіжний (б. 1, 2, 3),

Шевченка (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10)

Того ж дня, 10.08.2026, з 09:00 до 17:30 ремонтні бригади працюватимуть і в селі Бондарі. На час проведення робіт електропостачання буде тимчасово припинене за такими адресами:

Балок (б. 48),

Лісова (б. 19, 26, 31, 32, 36, 37, 50, 52, 53, 53а, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 62, 181),

Мангеревщина (б. 39, 40, 41, 45, 46, 47, 52, 154),

Полона (б. 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 14),

Стрибулівка (б. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9 ДАЧА, 11, 13, 14, 20а),

Центральна (б. 1, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 35ДАЧА, 123ПУСТ)

11 серпня планові роботи продовжаться у селі Березова Лука. З 08:00 до 17:00 електроенергію тимчасово вимкнуть для окремих споживачів за такими адресами:

Братів Троянів — 2

Геталівка — 1

Нова — 2, 4, 5, 6, 7, 13, 15, 19

Перемоги — 1, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 22, 24

Хворостянка — 2, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 17, 23, 25, 27, 29, 31,

33, 35

Загора — 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 16, 18, 19, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 43, 45, 47, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 79

Також 11.08.2026 ремонтні роботи проводитимуться у селищі Ручки. Планові відключення триватимуть з 08:00 до 17:00 та охоплять окремі вулиці:

Гадяцька — 3, 10, 14

Захоролля — 34, 36, 38, 40, 44, 48, 52, 62

Зелена — 1, 3, 5, 7, 8, 10

Набережна — 3, 7, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 33, 35

Піскобудівська — 1, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 19, 32

Польова — 3

Рибальська — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 13

Хутірська — 6, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 23, 29, 31, 35

Яблунева — 26, 28.

Джерело: Чорнухинська територіальна громада

Джерело: Петрівсько-Роменська громада

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