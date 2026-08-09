У Полтавській області з 10 по 16 серпня триватимуть планові роботи, через що в окремих населених пунктах діятимуть тимчасові графіки відключення світла, пише Politeka.net.
Графіки відключення світла у Полтавській області на тиждень з 10 по 16 серпня пов'язані з виконанням ремонтних і профілактичних робіт, спрямованих на підвищення надійності електропостачання. Фахівці проводять технічне обслуговування мереж, оновлюють обладнання та замінюють зношені елементи інфраструктури, що є частиною комплексної програми модернізації електромереж.
10 серпня з 09:00 до 17:30 планові відключення заплановані у селі Білоусівка. Тимчасово без електропостачання залишаться окремі будинки за такими адресами:
- Мележика (б. 1, 2, 3, 5, 6, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 19, 19а, 21, 24, 26/1, 26/2, 27, 29, 30/1, 30/2, 32, 33/1, 33/2, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 48, 50, 55, 56, 57, 58),
- Горянська (б. 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17),
- пров.Мележика1 (б. 1, 2),
- Мизівська (б. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 13а, 15),
- Молодіжна (б. 1, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/2, 5/2, 6/1, 6/2, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22),
- пров.Молодіжний (б. 1, 2, 3),
- Шевченка (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10)
Того ж дня, 10.08.2026, з 09:00 до 17:30 ремонтні бригади працюватимуть і в селі Бондарі. На час проведення робіт електропостачання буде тимчасово припинене за такими адресами:
- Балок (б. 48),
- Лісова (б. 19, 26, 31, 32, 36, 37, 50, 52, 53, 53а, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 62, 181),
- Мангеревщина (б. 39, 40, 41, 45, 46, 47, 52, 154),
- Полона (б. 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 14),
- Стрибулівка (б. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9 ДАЧА, 11, 13, 14, 20а),
- Центральна (б. 1, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 35ДАЧА, 123ПУСТ)
11 серпня планові роботи продовжаться у селі Березова Лука. З 08:00 до 17:00 електроенергію тимчасово вимкнуть для окремих споживачів за такими адресами:
- Братів Троянів — 2
- Геталівка — 1
- Нова — 2, 4, 5, 6, 7, 13, 15, 19
- Перемоги — 1, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 22, 24
- Хворостянка — 2, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 17, 23, 25, 27, 29, 31,
- 33, 35
- Загора — 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 16, 18, 19, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 43, 45, 47, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 79
Також 11.08.2026 ремонтні роботи проводитимуться у селищі Ручки. Планові відключення триватимуть з 08:00 до 17:00 та охоплять окремі вулиці:
- Гадяцька — 3, 10, 14
- Захоролля — 34, 36, 38, 40, 44, 48, 52, 62
- Зелена — 1, 3, 5, 7, 8, 10
- Набережна — 3, 7, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 33, 35
- Піскобудівська — 1, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 19, 32
- Польова — 3
- Рибальська — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 13
- Хутірська — 6, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 23, 29, 31, 35
- Яблунева — 26, 28.
Джерело: Чорнухинська територіальна громада
Джерело: Петрівсько-Роменська громада
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