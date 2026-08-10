Денежное пособие для пенсионеров в Кировоградской области направлено на поддержку наиболее уязвимых жителей общины.

Денежная помощь для пенсионеров в Кировоградской области предоставляется жителям Александрийского общества и другим лицам из определенных категорий, сообщает Politeka.

Информацию подтверждает официальное уведомление местного совета.

Внутри перемещенные лица, проживающие сейчас на территории общины, могут оформить единовременную финансовую поддержку. Выплату предоставляют пенсионерам, многодетным и людям с инвалидностью I и II группы через управление социальной защиты населения.

Кто имеет право на помощь:

граждане в возрасте от 80 лет;

лица с инвалидностью I и II группы;

многодетные семьи (на каждого члена семьи).

Материальная поддержка предоставляется один раз в год и не зависит от пенсий, социальных выплат или других доходов. Исключение – граждане, которые находятся на полном государственном содержании.

Размер выплат:

3 000 гривен для людей с инвалидностью или пенсионеров старше 80 лет;

3000 гривен на каждого члена многодетной семьи.

Необходимые документы для оформления:

письменное заявление;

копия паспорта или иного удостоверения личности;

копия идентификационного кода;

справка о взятии на учет ВПЛ;

банковская справка с номером IBAN.

Дополнительные документы для конкретных категорий:

лица с инвалидностью: выписка или копия решения МСЭК, а также удостоверение, если есть;

многодетные семьи: копии свидетельств о рождении детей до 14 лет и документы, подтверждающие многодетность родителей и детей.

Где оформить помощь:

Управление социальной защиты населения, Александрия, ул. Шевченко, 109, кабинеты 5 или 15

Денежное пособие для пенсионеров в Кировоградской области направлено на поддержку наиболее уязвимых жителей общины, помогая покрыть неотложные потребности и обеспечить базовый уровень жизни.

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