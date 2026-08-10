Денежная помощь для пенсионеров в Кировоградской области предоставляется жителям Александрийского общества и другим лицам из определенных категорий, сообщает Politeka.
Информацию подтверждает официальное уведомление местного совета.
Внутри перемещенные лица, проживающие сейчас на территории общины, могут оформить единовременную финансовую поддержку. Выплату предоставляют пенсионерам, многодетным и людям с инвалидностью I и II группы через управление социальной защиты населения.
Кто имеет право на помощь:
- граждане в возрасте от 80 лет;
- лица с инвалидностью I и II группы;
- многодетные семьи (на каждого члена семьи).
Материальная поддержка предоставляется один раз в год и не зависит от пенсий, социальных выплат или других доходов. Исключение – граждане, которые находятся на полном государственном содержании.
Размер выплат:
- 3 000 гривен для людей с инвалидностью или пенсионеров старше 80 лет;
- 3000 гривен на каждого члена многодетной семьи.
Необходимые документы для оформления:
- письменное заявление;
- копия паспорта или иного удостоверения личности;
- копия идентификационного кода;
- справка о взятии на учет ВПЛ;
- банковская справка с номером IBAN.
Дополнительные документы для конкретных категорий:
- лица с инвалидностью: выписка или копия решения МСЭК, а также удостоверение, если есть;
- многодетные семьи: копии свидетельств о рождении детей до 14 лет и документы, подтверждающие многодетность родителей и детей.
Где оформить помощь:
Управление социальной защиты населения, Александрия, ул. Шевченко, 109, кабинеты 5 или 15
Денежное пособие для пенсионеров в Кировоградской области направлено на поддержку наиболее уязвимых жителей общины, помогая покрыть неотложные потребности и обеспечить базовый уровень жизни.
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