Графіки відключення світла на тиждень з 10 по 16 серпня в Чернігівській області допоможе мешканцям планувати використання світла.

Українців попередили про планові графіки відключення світла у Чернігівській області на тиждень з 10 по 16 серпня, пише видання Politeka.net.

Графіки відключення світла у Чернігівській області на тиждень з 10 по 16 серпня триватимуть багато годин поспіль. Обмеження пов'язані з проведенням планових ремонтних і профілактичних робіт на електромережах, необхідних для підвищення надійності електропостачання та безпечної експлуатації енергетичної інфраструктури.

За інформацією АТ «Чернігівобленерго», 10.08.2026, ремонтні роботи триватимуть з 08:00 до 19:00 у населеному пункті Бобровиця. На час їх проведення без електропостачання залишаться окремі будинки на вулицях:

Заводська — 21

Затишна — 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40

Козацька — 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42

М. Мольченка — 68, 68А, 70, 72, 74, 76, 78, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 116, 118, 120

Чернігівська — 1, 1Б, 3, 5, 8, 10, 12, 14, 16, 16А, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36В, 38, 38Б, 40, 40А/1, 42, 44, 48Б

Ювілейна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

Ярославська — 2

11.08.2026, з 08:00 до 19:00 енергетики працюватимуть у Борзна. Тимчасові відключення торкнуться мешканців адрес:

Березнева — 3, 5, 6, 10, 12, 16

Воїнів-афганців — 13А, 13Б, 13В, 13Г, 15, 15А, 18, 18А, 19, 20, 22, 24, 24А, 26, 28, 28А, 30, 34, 36, 40

Воскресенська — 1, 1А, 1Б, 1В, 2, 2А, 3, 5, 6, 7, 8, 8А, 8Б, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 21А, 23А, 25, 27, 27А, 29, 31, 33

Воскресенський — 1, 3, 5

Гоголя — 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 5А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28А, 33, 34

Гоголя — 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 5А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28А, 33, 34 Довженка — 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 19, 20, 20А, 20Б, 21, 22, 22А, 22Б, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29А, 30А, 30Б, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 41, 41А

Козацька — 1, 1А, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 12А, 13, 15, 16, 17, 17А, 17Б, 18, 19, 20, 20А, 21, 22, 23, 25, 26, 26А, 27, 27А, 28, 29, 30, 31, 34, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

Лугова — 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 12, 14, 14А

Олійника — 1, 1А, 1В, 2, 2А, 3, 3А, 4, 5, 6, 10, 11, 14, 16, 18, 22, 24, 24А, 26, 33, 35А, 37, 39, 39А, 41, 45, 47, 49, 51, 53, 53А, 55, 59, 61, 65, 67, 69, 71, 73, 74, 75, 75А, 76, 77, 79, 80, 80А, 80Б, 80В, 82, 84, 88, 89, 90, 92, 96, 98, 98А, 100, 102, 106, 108, 108А, 110, 110А, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 124А, 124Б, 130, 130А, 132, 134, 136, 136А, 140, 142, 146, 146А, 148, 150, 152

Покровська — 47Б, 47В

Чернігівська — 28

Яблунева — 1, 2, 3, 3А, 4, 5, 6, 9, 11

13.08.2026, з 09:00 до 18:00 планові роботи проводитимуться у Куликівці. У цей період електроенергія буде тимчасово відсутня в окремих будинках на вулицях:

Артамонова — 30

Валерія Сарани — 1, 1А, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11

Вокзальна — 1, 1А, 1Д, 2, 3, 3А, 4, 5, 5А, 6, 8, 10, 12

Героїв Чорнобиля — 1

Журавка — 1Б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19

Клейнера — 1, 5, 9, 11, 15

Коцюбинського — 47, 74

Марка Гузя — 1, 5, 6, 7, 9, 11, 15, 17

Миру — 1А, 2, 3, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 101, 103, 105, 107, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 144, 154, 156, 158, 158А

Миру 2-й — 6, 10

Незалежності — 1, 2, 2А, 2Б, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 10, 10А, 11, 12, 12А, 13, 15, 40

Нова — 17, 21, 24, 26

Партизанська — 20, 22, 22А, 23А, 24, 25, 27, 27А, 29, 31, 32, 33, 34, 35

Січова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 14, 18А, 20, 20Б

14.08.2026, ремонтні бригади працюватимуть у Сновську. Відключення електропостачання заплановані з 08:00 до 19:00. Без світла тимчасово залишаться окремі адреси:

2-й Залізничний — 6

Банкова — 4, 5, 5А, 6, 7, 7А, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21

Залізнична — 4, 6, 6/2, 6В, 8, 8В, 8Д, 11, 11/3, 11А, 11В, 13/1, 15, 17, 19, 21

Незалежності — 2А.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Доплати для пенсіонерів у Чернігівській області: на які суми варто сподіватися мешканцям регіону.

Також Politeka повідомляла, Подорожчання продуктів у Чернігівській області: як зміняться ціни найближчим часом.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для пенсіонерів у Чернігівській області: хто може отримати понад 12 тисяч гривень.