Об этом он рассказал в программе «Свободное медиапространство».

По словам гостя программы, концепт ласковой украинизации соответствовал духу языкового закона, часть статей вступали в силу каждые полгода. Например, рассказывает он, 30-я статья, предусмотревшая обязательное применение украинского языка как государственного, вступила в силу не сразу, а через полгода, а за это время проводилась разъяснительная информационная кампания, в частности, круглые столы в разных городах, и тогда не все до конца верили, что удастся убедить представителей разных сфер обеспечить языковые права, но получилось.

«Несколько лет назад на экранах наших телевизоров мы видели фильмы и сериалы на негосударственном языке, у нас не было экзаменов на определение уровня владения украинским языком как государственным, на наших полках изданий на другом языке было больше, чем на украинском. А сегодня, особенно с началом полномасштабного вторжения, украинский язык стал действительно господствующим и в театре, и в рекламе, и в социальных сетях, и в образовании, и в культуре, и в интернете, и в печатных медиа, и в транспорте, и в органах местного самоуправления. У нас нет даже таких городских председателей или депутатов местных советов, которые нарушают языковой закон, хотя эта практика была характерна для 2019-го, 2020-го, иногда даже 2021-го годов», – объясняет Тарас Кремень.

К тому же, отмечает он, сегодня нет такого лидера страны или премьера, который не владел бы украинским языком по крайней мере на начальном уровне, особенно когда они выступают в ВР. По словам бывшего чиновника, он неоднократно был свидетелем того, как иностранные президенты, канцлеры и премьеры обращались к нашим чиновникам и к народу на украинском.

«Все дипломатические представительства учат украинский язык. Такого никогда не было. Мы смогли убедить мир не только аплодировать украинской армии, но и учить украинский язык. Это об огромной солидарности», – подчеркивает Тарас Кремень.

Как сообщала Politeka, Шейтельман заявил, что визит Анджелины Джоли в Херсон – это история не о ТЦК, а о поддержке Украины.

Также Politeka писала о том, что Длигач рассказал, какие сейчас сценарии окончания российско-украинской войны.





