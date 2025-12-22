Графік відключення газу з 23 по 25 грудня в Одеській області передбачає певні побутові незручності для місцевих жителів.

Графік відключення газу з 23 по 25 грудня в Одеській області означає тимчасове припинення газопостачання у селі Криничне через планові ремонтні роботи на газопроводі, повідомляє Politeka.

Як проінформували на офіційному сайті АТ "Одесагаз" з посиланням на Болградське УЕГГ, графік відключення газу з 23 по 25 грудня в Одеській області включає кілька етапів.

Перше обмеження постачання блакитного палива у селі Криничне відбулося 22.12 о 09:30. Рементні заходи зачепили низку адрес: вулиця Миру, будинки № 1–49, Лікарняна, № 1–56, а також Героїв України, № 131–145.

Планове відновлення постачання за цими адресами відбудеться 23.12 близько 10:00 із дотриманням усіх норм безпеки газових систем.

Наступне планове обмеження газопостачання заплановане на 24.12 о 09:30. Блакитного палива тимчасово не буде у жителі вулиць Лиманна, будинки № 10–30, та Героїв України, будинки № 219–235. Відновлення газопостачання заплановано на 25.12, орієнтовно близько 10:00.

Графік відключення газу з 23 по 25 грудня в Одеській області допомагає окремим мешканцям заздалегідь планувати побутові справи, не користуватися газовими приладами під час ремонту та забезпечити власну безпеку.

Під час запуску газу спеціалісти перевірятимуть наявність договорів на технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж та обладнання, відсутність заборгованості за послуги розподілу.

А також фіхівці звертатимуть увагу на відповідність системи газопостачання проєктній та виконавчо-технічній документації. Такий контроль дозволяє гарантувати безпеку жителів та запобігти аварійним ситуаціям у подальшому.

