Графік відключення газу на 23 грудня у Чернівцях передбачає тимчасові незручності для місцевих жителів, тож розповідаємо деталі.

Графік відключення газу на 23 грудня у Чернівцях стосуватиметься низки вулиць міста через проведення планових аварійно-ремонтних робіт, повідомляє Politeka.

Графік відключення газу на 23 грудня у Чернівцях опублікували на офіційному сайті місцевої філії ТОВ "Газорозподільні мережі України".

Обмеження газопостачання торкнуться місцевих мешканців, які підключені до газопроводу середнього тиску. Ремонтні роботи спрямовані на усунення можливих аварійних ситуацій та забезпечення безпечного та стабільного газопостачання в майбутньому.

Через це тимчасово без блакитного палива залишаться мешканці таких вулиць, як Ленківська, Рогізнянська, Берегометська, Бузкова, Вербова, 1-й провулок Берегометський, 1-й провулок Вербовий, 4-й провулок Рогізнянський та будинки від 64 до 118 на вулиці Горіхівській.

Фахівці місцевої філії ТОВ "Газорозподільні мережі України" наголошують, що споживачам необхідно перекрити крани на опусках перед газовими приладами та не користуватися ними до завершення робіт.

Важливо розуміти, що відновлення газопостачання відбудеться тільки після повного завершення ремонтних заходів. Мешканцям радять планувати побутові справи заздалегідь, враховуючи графік відключення газу на 23 грудня в Чернівцях.

В умовах зимового періоду тимчасове припинення постачання може створити певні незручності, тому кожен споживач має бути обережним і дотримуватися правил безпеки при користуванні газовими приладами.

Чернівецька філія "Газмережі" також закликала мешканців звертати увагу на офіційні повідомлення про припинення газопостачання виключно на офіційних ресурсах.

