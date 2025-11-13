Политолог Руслан Бортник объяснил, что сейчас дискуссия идет не о капитуляции Украины, а о требованиях и уступках, и в этом процессе с россией надо торговаться, а также заручиться поддержкой Запада, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как подчеркивает эксперт, сейчас никто от Украины не требует капитуляцию, даже россия, потому что она даже войну не выиграла, только много малых тактических сражений. Так что, констатирует он, речь идет не о капитуляции, а об определенных требованиях и уступках, но в этом плане можно балансировать и выдвигать свои требования и уступки.

«Украина войну за независимость, за суверенитет, за отдельность от россии выиграла, хоть и проиграла много тактических битв и потеряла значительные территории. Но пока Украине максимум, что грозит, это судьба Финляндии. Финляндизация Украины – это самый такой сценарий, если не торговаться совсем, если напрямую подписывать соглашение с москвой. А если торговаться и с посредниками, то сценарий будет еще, может быть, лучше», – утверждает Руслан Бортник.

Главное в этой ситуации, подчеркивает эксперт, – не пропустить момент, когда удобно торговаться, чтобы москва не выдвинула еще какие-то требования. С другой стороны, констатирует он, конечно, на этой дороге у россии тоже есть много рисков: надорвется, появится новый Пригожин, что-то физически случится с путиным и так далее.

«То есть эта дорога уже скрыта политическим туманом. Но сейчас никакой речи о капитуляции не идет. Даже москва не требует капитуляции. А наши умеренные союзники, например, США и близко не выдвигают капитуляцию. Американцы говорят, что Украина будет с Западом навсегда, поэтому мы подписали соглашение с ними и британцами. Но вот как оно будет? В какой форме? Де-юре или де-факто?. Какие правила будут этого сожительства? Давайте об этом дискутировать. Ни о какой капитуляции речь не идет», – заключает Руслан Бортник.

