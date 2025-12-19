Гуманитарная помощь для пенсионеров в Кировоградской области охватывает наиболее уязвимые категории населения.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Кировоградской области предоставляется через работу гуманитарного хаба «Єднання», обеспечивающего переселенцев и пожилых людей продуктовыми наборами и базовыми товарами, сообщает Politeka.

Информацию об этом информируют в сообщении Александровской районной государственной администрации.

Центр работает в Александровском районе и стал местом комплексной поддержки для людей, оказавшихся в сложных обстоятельствах. Кроме продуктов и гигиенических наборов, посетители получают консультации по социальной помощи, возможностям интеграции в общину и другим видам поддержки.

Особое внимание уделяется жителям Покровского района, где потребность в помощи остается самой высокой. Благодаря работе хаба семьи переселенцев и пенсионеры могут частично снизить расходы на питание и основные потребности.

Прием граждан осуществляется с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00. Специалисты помогают оформить документы, регистрируют потребности и дают советы по доступным ресурсам.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Кировоградской области охватывает наиболее уязвимые категории населения. Среди них — пожилые люди, пациенты с онкологическими заболеваниями и лица с инвалидностью первой и второй группы.

Распределение продуктов и свертков производится по заранее опубликованному графику в официальном Телеграмм-канале хаба «Єднання». Там также публикуют актуальные новости, объявления о мероприятиях и обновлениях деятельности центра, чтобы все получатели могли планировать свое посещение.

Организаторы призывают жителей пользоваться возможностью своевременно, чтобы получить необходимую поддержку и сохранить стабильность в повседневной жизни.

