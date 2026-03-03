У перспективі нова система оплати проїзду в Хмельницькому стане єдиним доступним варіантом платежу.

Нова система оплати проїзду в Хмельницькому офіційно запроваджена та поступово замінює готівкові розрахунки у всьому громадському транспорті міста, передає Politeka.

Відповідне рішення вже набрало чинності, а перевізники переходять на електронний формат роботи.

Відтепер пасажири можуть сплачувати за поїздки виключно безготівково — банківськими картками, смартфонами або спеціальними електронними квитками. У міській раді наголошують, що паперові гроші поступово відійдуть у минуле.

Заступник міського голови Микола Ваврищук повідомив, що великогабаритні автобуси практично повністю обладнані валідаторами. За його словами, рівень технічної готовності сягає 99%, тобто система вже функціонує майже повноцінно. Окремі нюанси ще усувають, однак загалом транспорт готовий працювати за новими правилами.

Малі маршрутні таксі планують підключити протягом найближчих тижнів. Після завершення цього етапу електронний розрахунок охопить усі міські напрямки без винятку.

У владі пояснюють, що цифровий формат дозволяє отримувати точні дані про пасажиропотік, кількість пільговиків та завантаженість окремих рейсів. Це дає можливість ефективніше формувати графіки, оптимізувати маршрути та контролювати фінансові показники перевізників.

Посадовець зазначив, що наразі частка користувачів банківських карток менша, ніж прогнозували в адміністрації. Водночас місто розраховує на поступове збільшення кількості безготівкових операцій у найближчий період.

Окрему увагу приділяють прозорості роботи транспорту. Електронний облік допомагає уникати неточностей у підрахунках та створює зрозумілу систему контролю для громади.

Міська рада закликає мешканців заздалегідь адаптуватися до нововведень і користуватися сучасними способами розрахунку вже зараз. У перспективі нова система оплати проїзду в Хмельницькому стане єдиним доступним варіантом платежу та повністю витіснить готівку з салонів транспорту.

