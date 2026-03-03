Новий графік руху поїздів у Харківській області передбачає курсування № 811/812 зі сполученням Харків-Пасажирський – Ізюм – Харків-Пасажирський, повідомляє Politeka.

Про новий графік руху поїздів у Харківській області з 1 по 30 березня проінформували на офіційній Фейсбук-сторінці АТ "Укрзалізниця".

Вказаний пасажирський склад вирушає з Харкова о 07:55 та прибуває до Ізюма о 10:44, а у зворотному напрямку відправлення відбувається о 18:52 із прибуттям до Харкова о 21:40.

Даний експрес здійснює зупинки на кількох проміжних станціях, що дає можливість пасажирам планувати поїздку з урахуванням пересадок.

Новий графік руху поїздів у Харківській області також враховує особливості регіональної інфраструктури та погодні умови, які можуть впливати на час у дорозі.

На деяких ділянках південного та східного напрямків, зокрема на території Донецької області, перевезення пасажирів відбувається з ускладненнями через ожеледицю та підвищений рівень ризику на лініях Лозова - Барвінкове - Краматорськ.

У таких випадках пасажирам пропонують альтернативу у вигляді автобусного сполучення, а № 101/102 очікує прибуття автобусів, щоб забезпечити безперервність подорожі і не втратити пересадки. Це рішення дозволяє гарантувати безпеку та зручність поїздок, попри складні погодні умови.

Фахівці радять пасажирам заздалегідь планувати свої поїздки та стежити за оновленнями щодо руху транспорту, адже в умовах ранньовесняного періоду погодні фактори можуть впливати на розклад і час прибуття пасажирських складів.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для пенсіонерів у Харківській області: українців попередили про важливі зміни у наданні підтримки

Також Politeka повідомляла, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області: де готові надати підтримку взимку

Як повідомляла Politeka, Новий графік руху поїздів з Харкова: "Укрзалізниця" відкоригує важливий рейс