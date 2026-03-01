У Запоріжжі періодично надають безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів, а про дати та умови отримання варто дізнаватися на офіційних ресурсах організацій.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Запоріжжі надаються через кілька гуманітарних центрів і благодійних фондів, які працюють у різних районах міста, повідомляє Politeka.

Йдеться про підтримку внутрішньо переміщених осіб, літніх людей, малозабезпечених родин та інших вразливих категорій населення.

Водночас, організатори наголошують, що видача безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Запоріжжі відбувається не постійно, а в межах окремих програм.

Тому жителям радять регулярно перевіряти сайти та сторінки у соціальних мережах, щоб своєчасно дізнаватися про початок реєстрації або роздачі.

Одним із таких пунктів є Гуманітарний штаб, який працює у кількох районах міста. Прийом громадян відбувається з понеділка по суботу з 10:00 до 14:00.

Осередки діють у рн. Олександрівський за адресою КЗ «Запорізький академічний обласний театр ляльок» ЗОР, вул. Гоголя, буд.60, у рн. Заводський на вул. Ринкова, буд. 2.

У рн. Вознесенівський на вул. Незалежної України, буд. 55, у рн. Дніпровський у БК «Енергетиків», бул. Вінтера, буд. 16.

Рн. Хортицький на вул. Запорізького козацтва, буд.17а, у рн. Комунарський у Комунарський районний центр молоді, вул. Ситова, буд.17а та у рн. Шевченківський у магазині «Престиж», пр. Моторобудівників, буд. 32.

Також безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Запоріжжі можна отримати за підтримки «Карітас». Організація надає гуманітарну та психологічну допомогу людям, які постраждали від війни, важкохворим та самотнім літнім людям.

Ще одним напрямком підтримки є фонд Help ЗП ЮА, який працює для жителів міста та надає гуманітарну підтримку в межах власних програм.

