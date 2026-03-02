Прогноз з 3 по 12 березня у Харкові передбачає, що перші дні місяця принесуть прохолодну та хмарну погоду, тож розповідаємо про це більше.

Прогноз погоди з 3 по 12 березня у Харкові обіцяє підвищення температури та опади в окремі дні, повідомляє Politeka.

Прогноз погоди з 3 по 12 березня у Харкові надали на сайті sinoptik.ua.

3 березня небо буде повністю вкрито хмарами, вдень опадів не передбачається, проте вранці та ввечері можливий дрібний дощ зі снігом.

Температура вдень підніметься до +4°, а вночі опуститься до -3°. Вітер змінюватиме швидкість 3–4 м/с, вологість коливатиметься від 70 до 90%.

4 березня очікується хмарне небо протягом усього дня без опадів. Вдень стовпчик термометра підніметься до +5°, уночі температура коливатиметься від 0° до +1°.

5 березня небо знову буде вкрите хмарами, у вечірні години можливий дрібний сніг. Денна температура досягне +4°, нічна +1°.

6 березня хмарність триватиме весь день, опади малоймовірні. Температура вдень +3°, вночі +1°, вітер слабкий, вологість повітря висока.

7 березня атмосфера на вулиці буде похмурою, лише ввечері небо проясниться. Денна температура сягне +5°, нічна опуститься до -3°, вітер 1,6–3,3 м/с, опади не передбачаються.

8 березня сонце з’являтиметься лише зрідка, опадів не буде. Температура вдень +8°, вночі 0°…+1°, вітер слабкий, ймовірність опадів до 10%.

9 березня буде хмарно, але ввечері можливі прояснення. Денна температура +8°, нічна +1°, вітер 2,6–3,4 м/с, ймовірність опадів - до 23%.

10 березня день пройде ясно, хмари не затьмарять небо. Денна температура досягне +10°, нічна +1°, вітер 2,4–3,2 м/с, опади відсутні.

11 та 12 березня будуть ясними, сонячними. Денна температура підніметься до +11°, нічна залишатиметься 0°…+3°.

Таким чином, прогноз погоди з 3 по 12 березня у Харкові передбачає поступове потепління наприкінці тижня.

