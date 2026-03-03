Грошова допомога на перевірку здоров'я для пенсіонерів у Харківській області допомагає своєчасно виявляти ризики.

Грошова допомога на перевірку здоров'я для пенсіонерів у Харківській області набула чинності з початку 2026 року, повідомляє Politeka.

Програма передбачає фінансування базових медичних обстежень для мешканців регіону віком від 40 років та спрямована на раннє виявлення серцево-судинних захворювань, діабету другого типу і порушень психічного стану.

Про старт ініціативи оголосила прем’єр-міністрка Юлія Свириденко. Вона реалізується у межах державного проєкту «Скринінг здоров’я 40+» та має на меті забезпечити своєчасну діагностику і запобігти ускладненням.

З 1 січня учасники можуть пройти обстеження серцево-судинної системи, виміряти рівень цукру в крові та оцінити психічний стан. Персональне повідомлення надходить через застосунок «Дія» на 30-й день після дня народження. Після підтвердження кошти у розмірі 2000 гривень зараховуються на спеціальний рахунок і можуть використовуватися виключно для скринінгових процедур.

Для громадян без доступу до цифрових сервісів передбачена альтернатива через банки або центри надання адміністративних послуг. Обстеження проводять державні, комунальні та приватні медичні заклади, що відповідають стандартам МОЗ і НСЗУ. Перелік установ обіцяють оприлюднити найближчим часом.

Фахівці наголошують, що грошова допомога на перевірку здоров'я для пенсіонерів у Харківській області допомагає своєчасно виявляти ризики, підвищує ефективність профілактики та сприяє підтримці активного способу життя старшого покоління.

На реалізацію програми у 2026 році з державного бюджету передбачено 10 мільярдів гривень. Міністерство охорони здоров’я спільно з НСЗУ координує роботу, щоб всі охочі могли оперативно отримати медичні послуги.

Організатори радять заздалегідь планувати обстеження та готувати документи, щоб пройти процедури комфортно і без зайвих черг.

