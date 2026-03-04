Після квітня мешканці Сумської області можуть втратити пенсію, якщо важлива інформація не буде надана.

Для мешканців Сумської області озвучили оновлену вимогу, якщо її не виконати можна втратити пенсію уже навесні, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться на сайті ПФУ.

Внутрішньо переміщені особи повинні до 1 квітня 2026 року поінформувати Пенсійний фонд України про те, що не отримують пенсійних або страхових виплат від російської федерації. Якщо таке підтвердження не буде надане, виплату пенсії можуть припинити.

У відомстві уточнили, що мешканці Сумської області, які пройшли фізичну ідентифікацію в період з 1 січня 2025 року до 1 лютого 2026 року, але не подали заяву про відсутність виплат із рф, отримуватимуть кошти лише тимчасово — не довше ніж до 1 квітня 2026 року. Після цієї дати фінансування можуть зупинити, якщо необхідна інформація не буде надана.

Насамперед ця вимога стосується осіб, які проживають на тимчасово окупованих територіях, а також тих, хто виїхав звідти на підконтрольну Україні територію чи перебуває за кордоном. Таким чином держава перевіряє відсутність подвійного отримання соціальних виплат та захищає систему пенсійного забезпечення.

Подати підтвердження можна кількома способами: через особистий кабінет на порталі електронних послуг Пенсійного фонду, під час відеоідентифікації з представником установи або надіславши заяву поштою до територіального органу.

Також відповідну інформацію дозволено зазначити при оформленні, поновленні чи продовженні пенсії. До заяви обов’язково додається документальне підтвердження того, що особа є живою.

У Пенсійному фонді наголошують: проходження цієї процедури є обов’язковим. Її невиконання може призвести до повного припинення виплат, навіть якщо людина має законне право на пенсію.

