З метою підвищення надійності електропостачання вводяться графіки відключення світла в Київській області на 3 березня.

У Київській області на 3 березня запроваджуються планові відключення світла в окремих населених пунктах регіону, повідомляє Politeka.net.

Про можливі тимчасові обмеження поінформували кілька територіальних громад області, посилаючись на дані «Київських регіональних електромереж».

Як зазначається, енергетики проводитимуть профілактичні та технічні роботи, спрямовані на підвищення надійності електропостачання та запобігання аварійним ситуаціям у мережах. У зв’язку з цим на 3 березня в області діятимуть затверджені графіки відключень світла.

З 08:00 до 18:00 години не буде електрики в селі Кременище за адресою вул. Якуніна — 80, 92.

03.03.2026 року з 08:00 до 18:00 години електрику також вимикатимуть через планові роботи в мережах. Вони стосуються села Іванковичі на вулицях:

1 Травня — 2, 3, 5

Академічна — 25, 34/1, 77

Архітектурна — 1, 1-А, 1-Б, 3, 9

Березова — 0051, 1/1, 2, 3, 4-А, 4-Б, 6, 6-А, 6-Б, 7, 9, 10-А, 12-Д, 17-Б, 18, 33, Б/Н

Бузкова — 0601

Валова — 6А, 8-А, 16

Вербицького — 2Б, 2В, 9, 15–28

Вишнева — 3, 5-А, 5Б, 6, 7, 10, 10-А, 18, 23, 27, 55, :0433, :1507

Гоголя — 4, 6, 8, 13, 14/1–14/4, 16, 19, 26-А, 27, 27А, 29, 29-А

Грушевського — 2, 4, 8

Дачна — 9, 9А, 10, 16, 19, 19А, 19Б

Заповідна — 1, 4, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 20, 23–25, 27, 28, 31, 44–47, 52, 53, 67

Захисників Вітчизни — 1, 8, 16-А, 20, 59-А, 59-Б, 76, 76-А, 110, 160В

Зодчих — 2А, 3, 5, :1670

Зоряна — 30–41, 43, 45-А, 47-Б, 50

Київська — 1, 1-А, 1-Б, 1-В, 1-Д, 3, 3-А, 3-Б, 3-В, 4, 4-А, 4-Б, 4-В, 5, 5-А, 5-Б, 6, 7-А, 9-А, 11, 13-А, 15, 15-А, 17-А, 23, 31, 31А, 31Б, 31Г, 31Д, 31Е, 31Ж, 33, 33-А, 33-Б, 33-В, 33-Г, 33-Д, 33-Е, 33-Ж

Круглицька — 1/1–1/4, 3/1–3/8, 5, 7, 9, 16

Лесі Українки — 1, 5, 6-А, 7, 10, 12, 17, 20, 20\Б, 20А, 25-А, 29, 31, 33, 41, 43

Мальовнича — 1–12, 12-А, 14–61, 7–9

Місячна — 1, 3, 6, 9-А

Озірна — 11

Північна — 3, 7, 9, 13, 15, 15-А

Підгайна — 1, 6, 8, 16

Степова — 4А, 16, 19-А, 21, 23, 27, 82, 84, 86, 88, 88-Б, 92, 96

Яблунева — 7

Ягідна — 1, 1-Б, 2В, 3-Д, 4, 5, 7, 9

пров. Ягідний — 1-Б, 7, 11

