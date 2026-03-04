Новий графік руху поїздів у Запоріжі набув чинності в умовах нестабільної роботи залізничної інфраструктури через обстріли.

Новий графік руху поїздів у Запоріжі передбачає тимчасові зміни маршрутів та пересадки для частини рейсів, повідомляє Politeka.

Через пошкодження мостів та залізничних вузлів у Дніпропетровській області деякі пасажирські склади, які раніше вирушали безпосередньо з нашого облцентру, тепер стартують із Дніпра.

Новий графік руху поїздів у Запоріжжі передбачає, що пасажирів у цій ситуації доставляють автобусами до станції відправлення.

Водночас, квитки на основні напрямки, такі як «Запоріжжя-Київ» (№38), «Запоріжжя-Львів» (№86/85, №128/127), «Запоріжжя-Пшемишль» (№032), «Запоріжжя-Ясіня» (№6) та «Запоріжжя-Солотвино» (№39), залишаються у продажу.

Проте наявність квитка не завжди гарантує посадку саме у нашому облцентрі. Пасажири повинні враховувати можливість пересадки на автобус до Дніпра, де вони продовжать поїздку залізницею.

Крім того, у рамках нового графіку руху поїздів у Запоріжі, частину популярних рейсів, серед яких «Запоріжжя-Одеса» (№52), «Запоріжжя-Ковель» (№88), «Запоріжжя-Ужгород» (№4) та інтерсіті «Запоріжжя-Київ» (№732), було тимчасово перенесено до Дніпра.

Місцеві мешканці та туристи можуть перевіряти актуальну інформацію про відправлення складів через офіційні сторінки «Укрзалізниці» у Facebook і Telegram.

Також є телефон чергового вокзалу «Запоріжжя-1» +380633442861, гаряча лінія контакт-центру 0800 503 111 або мобільний додаток «Укрзалізниці», де приблизно за годину до відправлення надходять push-повідомлення з детальними інструкціями.

Тож пасажирам варто бути готовими до коригування маршрутів з оглду на нестабільну безпекову ситуацію.

