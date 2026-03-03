Мешканцям Харкова оприлюднили прогноз погоди з 4 по 10 березня, який описує основні температурні коливання та атмосферні умови на початку весни.

Прогноз погоди з 4 по 10 березня у Харкові передбачає, що на початку тижня небо у місті буде хмарним, з невеликим зниженням температури вночі, але поступовим потеплінням вдень, повідомляє Politeka.

Прогноз погоди з 4 по 10 березня у Харкові надали на сайті sinoptik.ua.

4 березня температура повітря вночі опуститься до -2°, а вдень підніметься до +5°, при цьому атмосферний тиск буде коливатися у межах 752–754 мм рт. ст., а вітер досягатиме 4 м/с.

Далі, за прогнозом погоди з 4 по 10 березня у Харкові, 5 березня очікується збереження хмарного неба протягом усього дня.

Температура вночі становитиме +2°, а вдень +4°, що створює відчуття холоду у ранкові години. Метеорологи радять харків’янам бути готовими до снігу з дощем ввечері.

6 березня у місті продовжить домінувати хмарна атмосфера, але опадів не прогнозують. Вдень стовпчики термометрів покажуть +3°, вночі очікується близько +1°.

7 березня більшість дня буде похмурою, лише ввечері небо проясниться. Температура вночі становитиме -2°, вдень +5°, вітер залишиться слабким.

8 березня очікується значне потепління вдень до +8°, вночі температура буде близько 0°, вітер слабкий, 2,2–3,4 м/с, а хмарність знизиться, тому сонце буде з’являтися лише зрідка.

9 березня атмосфера на вулиці залишиться переважно похмурою з проясненнями лише ввечері. Денна температура становитиме +8°, нічна близько +1°, вітер 2,4–3,4 м/с.

10 березня буде ясним. Стовпчики термометрів покажуть +10° вдень і +1° вночі. Вітер залишатиметься слабким, а хмарність практично буде відсутня.

