Безкоштовне житло для ВПО в Одесі передбачає контроль за дотриманням всіх умов та гарантує безпечне перебування.

Безкоштовне житло для ВПО в Одесі передбачає тимчасове проживання у спеціально облаштованих приміщеннях терміном до 12 місяців за рахунок державного бюджету, повідомляє Politeka.

Програма створена для того, щоб люди, які втратили житло через війну, могли відновити самостійність і відчувати себе у безпеці, отримуючи доступ до помешкання з усіма необхідними умовами.

Мешканці, які користуються послугою, мають можливість самостійно готувати їжу, вести домашнє господарство та отримувати соціальну підтримку від фахівців і служб незалежно від форми власності житла.

Проживання надають фізичні або юридичні особи, внесені до Реєстру надавачів і отримувачів соціальних послуг. Вони повинні мати власне або орендоване приміщення, де переселенці можуть тимчасово мешкати.

Безкоштовне житло для ВПО в Одесі передбачає контроль за дотриманням всіх умов та гарантує безпечне перебування. Це дозволяє людям стабілізувати життя та адаптуватися до нових умов.

Крім того, програма сприяє соціальній інтеграції та надає підтримку у вирішенні повсякденних питань. Місцева влада здійснює контроль за процесом розміщення, а соціальні служби забезпечують консультації та супровід переселенців.

Завдяки цьому переселенці не лише отримують доступ до житла, а й можливість комфортно інтегруватися у громаду, почуватися захищеними та зосередитися на відновленні звичного життя.

Крім того, в Одесі люди також можуть отримати гуманітарну допомогу. Ініціатива реалізується центром «Гостинна Хата», який з 10 лютого 2025 року встановив нові правила видачі продуктових наборів для переселенців та літніх громадян.

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