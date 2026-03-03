У Миколаївській області продовжують надавати безкоштовні продукти для ВПО в межах програм Всесвітньої продовольчої програми ООН.

Безкоштовні продукти для ВПО у Миколаївській області надаються у форматі наборів, розрахованих на 30 днів, повідомляє Politeka.

Як йдеться на офіційному сайті ВПП ООН, безкоштовні продукти для ВПО у Миколаївській області в такому форматі покривають близько 60% місячної потреби в калоріях.

До складу наборів входять борошно, гречана та пшоняна крупи, соняшникова олія, макарони, м’ясні й бобові консерви, вівсяні пластівці, цукор і сіль. Склад пакунка сформований з урахуванням базових потреб домогосподарства.

Програма діє у кількох регіонах України, зокрема й у нашому. В окремих громадах допомога може надаватися всім мешканцям, тоді як в інших - лише людям, які відповідають критеріям вразливості.

Крім стандартних коробок, безкоштовні продукти для ВПО у Миколаївській області можуть надаватися у вигляді готових до споживання раціонів.

Такі набори призначені для людей, які щойно евакуювалися або не мають можливості готувати їжу. Вони містять м’ясні консерви, каші та хліб і розраховані на одну особу приблизно на п’ять днів.

Роздача відбувається у транзитних центрах або безпосередньо в населених пунктах, де є потреба. Окремо організовано роздачу хліба.

Його закуповують у місцевих пекарнях і доставляють до прифронтових громад регіону. Хліб видають у тих самих пунктах, де поширюють продовольчі набори, тому люди можуть отримати обидва види підтримки одночасно без додаткової реєстрації.

Партнером у нашому регіоні є організація АДРА. Для уточнення деталей щодо отримання допомоги працює гаряча лінія 0800 20 13 30. Графік роботи: з понеділка по четвер з 08:00 до 20:00, у п’ятницю з 08:00 до 14:00, субота - вихідний.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО в Одесі: правила видачі змінилися, як саме.

Також Politeka повідомляла, Подорожчання продуктів у Одеській області: що буде коштувати на 30 відсотків більше.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога в Одеській області: як отримати понад 6 тисяч гривень.