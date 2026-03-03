Політичний експерт і військовослужбовець Олександр Мусієнко розповів, що росія навряд зможе реалізувати свої подальші плани у війні, а тому путін думає, чи йти на перемир’я, чи воювати далі, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

Як розповідає експерт, за словами президента, Україна отримала відповідні плани рф: захоплення Донецької і Луганської областей, просування у Запорізькій області, у напрямку Дніпра, Одещина – але сил для досягнення цілей бракує.

«Я говорив про те, що наприкінці 2025-на початок 2026 року ворог мав плани і концентрував сили для того, щоби загрожувати Запоріжжю. Про це говорить і президент. Мета – вклинитися в оборонні порядки і розвинути оперативний наступ. Але ЗСУ зривають ці плани, зокрема, на Олександрійському і Гуляйпільському напрямках, де протидіють і бригади територіальної оборони, вони продовжують завдавати значних втрат ворогу. 9 населених пунктів вдалося звільнити на Олександрійському напрямку. Про це говорив головнокомандувач Сирський. Тобто йде активна протидія планам рф. А коли ти добре поінформований, коли ти розумієш і бачиш, як буде діяти ворог, тоді вибудовуєш і оборону», – коментує Олександр Мусієнко.

Як зазначив президент, розповідає експерт, наступ, який військові рф планували на весну 2026 року, залежав від досягнення цілей у 2025 році, але всі ці плани не мають нічого спільного з реальністю. Також, продовжує він, президент не знає, чи буде наступ навесні і куди саме, але сил росії недостатньо, усе залежить від контрактів, мобілізація не планується.

«Ми зараз на роздоріжжі фактично з точки зору дій ворога. Те, що путін не коментує жодним чином перемовини, може свідчити про те, що він перебуває фактично в роздумах, що робити далі: чи виходити щонайменше на велику наступальну весняно-літню кампанію, чи у рамках перемовного процесу домовлятися про припинення вогню, про перемир'я. Вихідні дані, які можна оцінити, говорять саме про це. Остаточне рішення станом на зараз, найімовірніше, путін ще не ухвалив», – підсумовує Олександр Мусієнко.

