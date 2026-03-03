Заплановані тимчасові графіки відключення світла у Київській області на 4 березня, що діятимуть в окремих населених пунктах, повідомляє Politeka.net.
Інформацію про можливі обмеження оприлюднили кілька територіальних громад області, спираючись на дані «Київських регіональних електромереж».
Графіки відключення світла у Київській області на 4 березня проводитимуть через профілактичні та технічні роботи на мережах. Ці заходи спрямовані на підвищення надійності електропостачання та запобігання аварійним ситуаціям. Тому важливо знати, де в Київській області вводяться обмеження електрики.
З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах, «Київські регіональні електромережі» буде проводити профілактичні роботи в межах міста Переяслав. Знесрумлення триватимуть з 08:30 до 20:00 години за адресами:
- Лесика — 1, 2/б;
- Прибережна — 3Д;
- Святкова — 2А;
- Хутірська — 2, 3, 4, 5, 7, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 22-А, 23.
Також з метою підвищення надійності електропостачання та запобігання аварійним ситуаціям у мережах будуть проводити профілактичні роботи на території Великодимерської громади. 04.03.2026 року у зв’язку з виконанням профілактичних робіт буде відключення електроенергії за різними часовими проміжками у таких населених пунктах:
з 08:30 до 20:30 години в селі Михайлівка за адресою:
- 1-го Травня.
з 09:00 до 19:00 години в селі Велика Димерка за адресою:
- Броварська,
- Євтушенка,
- Оболонська,
- Поштова,
- Українки Лесі,
- Франка.
з 08:00 до 18:00 години в селі Бобрик за адресою:
- Бузкова.
Останні новини України:
Нагадаємо Politeka писала, Нова система оплати за проїзд у Київській області: про які саме зміни оголошено.
Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для ВПО у Київській області: хто саме має право на підтримку.
Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО в Київській області: українцям показали доступні пропозиції.