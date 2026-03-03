Графіки відключення світла у Київській області на 4 березня проводитимуть через профілактичні та технічні роботи на мережах.

Заплановані тимчасові графіки відключення світла у Київській області на 4 березня, що діятимуть в окремих населених пунктах, повідомляє Politeka.net.

Інформацію про можливі обмеження оприлюднили кілька територіальних громад області, спираючись на дані «Київських регіональних електромереж».

Графіки відключення світла у Київській області на 4 березня проводитимуть через профілактичні та технічні роботи на мережах. Ці заходи спрямовані на підвищення надійності електропостачання та запобігання аварійним ситуаціям. Тому важливо знати, де в Київській області вводяться обмеження електрики.

З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах, «Київські регіональні електромережі» буде проводити профілактичні роботи в межах міста Переяслав. Знесрумлення триватимуть з 08:30 до 20:00 години за адресами:

Лесика — 1, 2/б;

Прибережна — 3Д;

Святкова — 2А;

Хутірська — 2, 3, 4, 5, 7, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 22-А, 23.

Також з метою підвищення надійності електропостачання та запобігання аварійним ситуаціям у мережах будуть проводити профілактичні роботи на території Великодимерської громади. 04.03.2026 року у зв’язку з виконанням профілактичних робіт буде відключення електроенергії за різними часовими проміжками у таких населених пунктах:

з 08:30 до 20:30 години в селі Михайлівка за адресою:

1-го Травня.

з 09:00 до 19:00 години в селі Велика Димерка за адресою:

Броварська,

Євтушенка,

Оболонська,

Поштова,

Українки Лесі,

Франка.

з 08:00 до 18:00 години в селі Бобрик за адресою:

Бузкова.

