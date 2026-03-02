Новий графік руху поїздів у Харкові також враховує можливість зручних пересадок із приміських електричок у межах області.

Новий графік руху поїздів у Харкові запровадила Укрзалізниця для рейсу №21/22 сполученням Харків — Львів, передає Politeka.

Інформацію про це надає сама Укрзалізниця.

Розклад адаптували з урахуванням потреб пасажирів одразу трьох обласних центрів.

У компанії повідомили, що зміни покликані зробити подорожі комфортнішими для мешканців і гостей Вінниця, Хмельницький та Тернопіль. Час прибуття скоригували так, щоб люди могли діставатися пунктів призначення поза межами дії комендантської години.

Відтепер відправлення з Харкова відбувається о 19:26 замість 14:27. Прибуття до Вінниці передбачене о 05:40, раніше поїзд приходив о 00:54. До Хмельницького склад прибуває о 07:32 замість 02:42. У Тернопіль — о 09:14, тоді як раніше це було 04:35.

У відомстві зазначають, що новий графік руху поїздів у Харкові також враховує можливість зручних пересадок із приміських електричок у межах області. Зокрема, №6430 сполученням Ізюм — Харків прибуває о 17:21, а №6023 Слатине — Харків — о 18:12, що дозволяє встигнути на вечірній рейс до Львова.

Окремо передбачили варіант подорожі до Кам’янець-Подільський. Пасажири можуть здійснити пересадку у Хмельницькому на приміський поїзд №6383/6384 сполученням Хмельницький — Ларга. Відправлення відбувається о 08:05, прибуття — об 11:40.

Квитки за оновленим розкладом уже доступні в застосунку перевізника, на офіційному сайті компанії та в касах вокзалів. У перевізника наголошують, що коригування спрямоване на покращення логістики та зручності для мандрівників у сучасних умовах.

