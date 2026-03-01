У Полтавській області наближається завершення опалювального сезону 2026, повідомляє Politeka.

Відомо, що порядок включення та відключення опалення регламентується пунктом 8 Правил надання послуг із теплопостачання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року №830.

У документі немає конкретної дати завершення сезону. Відключення тепла проводиться, якщо середньодобова температура протягом трьох діб стабільно перевищує +8°C. Це дозволяє поступово переводити котельні та тепломережі у літній режим без різких перепадів температури у житлових будинках і соціальних об’єктах.

Фахівці радять мешканцям у 2026 році:

перевіряти стан батарей і вентиляційних решіток, щоб тепло розподілялося рівномірно;

контролювати температуру в оселі і регулювати обігрів, щоб уникнути перегріву та економити енергоресурси;

планувати провітрювання і підтримувати оптимальну вологість для комфорту та запобігання появі цвілі;

стежити за показниками лічильників і своєчасно передавати дані у тепломережу;

переконатися, що штори та меблі не закривають батареї, щоб тепло ефективно поширювалося;

звертати увагу на стан ущільнювачів у вікнах і дверях, щоб уникнути втрат тепла;

за можливості використовувати термостати на радіаторах для підтримки комфортної температури у кожній кімнаті.

Нагадаємо, що минулого року батареї вимикалися поступово, у житлових будинках та соціальних закладах тепло подавалося за потребою. Мешканцям радили контролювати температуру в оселях і слідкувати за показниками лічильників, щоб забезпечити комфорт і уникнути непорозумінь із тепломережею.

Завершення опалювального сезону в Полтавській області дозволить жителям поступово адаптуватися до теплішої погоди та планувати витрати на обігрів осель.

