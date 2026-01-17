Гуманітарна допомога для ВПО у Сумах охоплює також побутовий супровід і забезпечення необхідними ресурсами.

Гуманітарна допомога для ВПО у Сумах почала діяти в межах місцевої програми підтримки внутрішньо переміщених осіб, повідомляє Politeka.

Ініціатива орієнтована на людей, які втратили житло через бойові дії, а також на літніх громадян і осіб з обмеженою рухливістю. Основна мета — забезпечити базові умови для безпечного проживання.

Програма передбачає фінансові компенсації за пошкоджені оселі, кошти на оренду та облаштування тимчасових помешкань. Окремий напрямок стосується створення стабільних побутових умов для найбільш уразливих родин.

Міська влада організувала модульні містечка з необхідними зручностями. Соціальні працівники супроводжують людей під час оформлення заяв, допомагають з документами та пояснюють порядок отримання підтримки.

Для участі потрібно надати паспорт, ідентифікаційний код та довідку ВПО. Звернення приймають у департаменті соціального захисту за адресою: вулиця Харківська, 35, робоче місце №15. Консультації надають усім членам домогосподарств.

Фахівці зазначають, що гуманітарна допомога для ВПО у Сумах охоплює також побутовий супровід і забезпечення необхідними ресурсами, що дозволяє швидше адаптуватися до нових умов.

Організатори повідомляють, що програма діятиме протягом зимового сезону та поступово розширюватиметься, аби підтримку змогли отримати всі, хто її потребує.

Крім того, Кличко доручив забезпечити гарячим харчуванням літніх та маломобільних людей. Також мер Києва закликав мешканців столиці повідомити про одиноких літніх та маломобільних людей, які потребують допомоги, в кол-центр КМДА "1551" або в РДА свого району.