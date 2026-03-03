Графіки відключення світла у Запоріжжі та області на 4 березня вводяться через планові та профілактичні роботи.

Графіки відключення світла у Запоріжжі та області на 4 березня триватимуть додаткові обмеження, що затронуть окремі адреси, пише Politeka.net.

Про це йдеться в «Запоріжжяобленерго».

Графіки відключення світла у Запоріжжі та області на 4 березня вводяться через планові та профілактичні роботи, які будуть проводити енергетики. Енергетики рекомендують заздалегідь перевіряти актуальні графіки відключення світла, планувати свій час з урахуванням можливих перерв в електропостачанні.

З 9:30 до 17 години електрику вимикатимуть в Запоріжжі. Через плановий ремонт в межах міста світло вимикатимуть за наступними адресами:

Вузівська: 21, 23, 25, 25А, 27А, 28;

Героїв полку "Азов" (бул. Гвардійський): 73-89;

Дунайська: 3, 3А;

Електролізна: 15-31, 31А, 26-30;

Івана Огієнка (Гастелло): 11-19, 21А, 10-20;

Ужгородська: 3, 5-13, 6-16;

провулок Рудний: 1-7, 2-6.

В Запорізькій області також проводитимуть профілактичні роботи. Проте вони стосуються лише окремих населених пунктів. Зокрема, з 9 до 17 години через ремонтелектрообладнання не буде світла в селі Івано-Ганнівка. Знеструмлення очікують наступні адреси:

вулиця Визволення 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 12, 14, 14а, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 13, 17, 27, 33, 35;

вулиця Мокро-Московська 1, 5, 7, 9, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 31, 35, 37, 4, 6, 12, 16, 20, 22, 22а, 32, 34, 36.

Також обмеження триватимуть у той же самий часовий проміжок, з 9 до 17 години, в смт. Новомиколаївка. Проте знеструмлять тільки будинки, які розташовані за наступними адресами:

вулиця Івана Клевчука 83, 85, 89, 91.

