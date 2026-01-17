Гуманитарная помощь для ВПЛ в Сумах охватывает также бытовое сопровождение и обеспечение необходимыми ресурсами.

Гуманитарная помощь для ВПЛ в Сумах начала действовать в рамках местной программы поддержки внутренне перемещенных лиц, сообщает Politeka.

Инициатива ориентирована на людей, лишившихся жилья из-за боевых действий, а также на пожилых граждан и лиц с ограниченной подвижностью. Основная цель – обеспечить базовые условия для безопасного проживания.

Программа предусматривает финансовые компенсации за поврежденные дома, средства на аренду и обустройство временных помещений. Отдельное направление касается создания стабильных бытовых условий для наиболее уязвимых семей.

Городские власти организовали модульные городки с необходимыми удобствами. Социальные работники сопровождают людей при оформлении заявлений, помогают с документами и объясняют порядок получения поддержки.

Для участия необходимо предоставить паспорт, идентификационный код и справку ВПЛ. Обращение принимается в департаменте социальной защиты по адресу: улица Харьковская, 35, рабочее место №15. Консультации предоставляются всем членам домохозяйств.

Специалисты отмечают, что гуманитарная помощь для ВПЛ в Сумах охватывает также бытовое сопровождение и обеспечение необходимыми ресурсами, что позволяет быстрее адаптироваться к новым условиям.

Организаторы сообщают, что программа будет действовать в течение зимнего сезона и будет постепенно расширяться, чтобы поддержку смогли получить все, кто в ней нуждается.

