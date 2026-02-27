Завершення опалювального сезону 2026 в Харкові дає можливість мешканцям поступово пристосуватися до теплішої погоди.

У Харкові наближається завершення опалювального сезону 2026, повідомляє Politeka.

Відключення тепла відбувається відповідно до пункту 8 Правил надання послуг із теплопостачання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України №830 від 21 серпня 2019 року.

Документ не містить конкретної дати, тому тепло вимикають, коли середньодобова температура перевищує +8°C протягом трьох днів поспіль. У цей час котельні та тепломережі поступово переходять у літній режим роботи.

У районах із альтернативним опаленням подачу тепла можуть припиняти раніше, щоб зберегти енергоресурси. Коли температура стабільно підніметься, місцеві мережі почнуть зменшувати подачу тепла у житлові будинки, школи та лікарні.

Фахівці радять мешканцям стежити за прогнозом погоди та контролювати температуру у власних оселях, щоб комфортно адаптуватися до змін. Важливо перевірити стан батарей, вентиляційних решіток та лічильників, а також планувати провітрювання і регулювати вологість у приміщеннях.

Минулого року сезон завершили 31 березня, проте у деяких громадах тепло подавали ще кілька днів через нестійку погоду. Такий підхід дозволяє уникнути різких перепадів та забезпечує рівномірний обігрів.

Завершення опалювального сезону 2026 в Харкові дає можливість мешканцям поступово пристосуватися до теплішої погоди, економно використовувати ресурси та планувати витрати на обігрів у новому сезоні.

Містяни можуть завчасно підготуватися до відключення тепла, що допоможе зберегти комфорт у квартирах і уникнути непотрібних витрат.

