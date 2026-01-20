У Вінницькій області на 21 січня заплановано графіки відключення електроенергії в низці населених пунктів.

«Вінницяобленерго» зробила детальні графіки відключення світла у Вінницькій області на 21 січня, які торкнуться низки населених пунктів, пише Politeka.net.

Про це йдеться на сайті «Вінницяобленерго».

Заплановані графіки відключення світла у Вінницькій області на 21 січня у зв’язку з проведенням планових технічних робіт на мережах АТ «Вінницяобленерго». Такі роботи можуть тимчасово вплинути на стабільність подачі електроенергії, тому енергетики заздалегідь повідомляють споживачів про можливі перебої.

З 9 до 17 години у Літинському районі стануться вимкнення. Обмеження вводяться в наступнимх населених пунктах:

Матяшівка вулиці:

Героїв України: 1, 2, 4, 8, 8А, 8Б, 8Г, 14, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 33, 35, 37, 41, 43, 45, 47, 51, 57;

Лісова: 1, 3, 5, 11, 13, 15, 15А;

Партизанська: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 39, 40, 42, 43, 48, 56;

Садова: 2, 2А, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22А, 23, 24, 25, 25А, 28, 29, 30, 31, 34, 38, 40;

Ювілейна: 2, 2/41, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24А, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 38, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 54, 56, 60.

Уладівка вулиці:

Берегова: 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 26, 29, 31, 33, 37;

Березна: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 34, 36А, 40;

Бугова: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 24А, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 45, 47, 49, 53;

Гагаріна: 1, 2, 3, 4, 5, 6А, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 32;

Дубова: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26;

Заводська: 1, 15, 23, 45;

Зарічна: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 30, 32, 36, 38, 40, 44, 46, 48, 54, 58;

І.Богуна: 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 31, 33, 35, 38, 41;

Космонавтів: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 15, 15А, 16, 17, 18, 19;

Лесі Українки: 1, 5, 5А, 6, 8, 10, 12, 13, 13/1, 15, 18, 22, 24, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 78, 80, 84;

Лісова 1;

Лугова: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 40, 41, 44, 45, 46, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 64, 64А, 66, 68, 68А, 70, 72, 74;

Мала Поштова: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 23А, 24, 28, 29, 30, 30А, 31, 33, 35, 39;

Миру: 1, 2, 3, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73.

Також планові ремонти проведуть в Тростянецькому районі. Знеструмлення триватимуть з 10 до 15 години в таких населених пунктах:

Ладижин вулиця:

Будівельників 67

Тростянець вулиця:

Соборна 16

Цибулівка вулиці:

Вишнева: 4, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 16, 26, 28

Гагаріна: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 16, 18, 20, 26, 32, 33, 34, 38, 40, 46, 70

Марушевського: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24

Миколи Мельника: 1, 6А, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40, 40А, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 77, 79, 80, 81, 83, 85, 101, 105, 107, 108, 109, 110, 119, 121, 123, 127, 129, 131, 132

Мічуріна: 2, 4, 7, 9, 10, 15, 19, 23, 34, 35, 37, 39, 41, 47

Набережна: 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 31, 36, 40, 41, 45, 46, 47, 51

Актуальну інформацію про графіки знеструмлень, адресні списки та точний час відключень можна знайти на офіційному сайті «Вінницяобленерго» у розділі «Відключення», а також у чат-ботах компанії в Viber та Telegram.

