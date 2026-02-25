Американська експертка з питань безпеки Дженіфер Кавана заявила, що США і Європа не надто займались стримуванням рф від вторгнення в Україну, тому що не були готові за неї воювати, повідомляє Politeka.

Про це вона розповіла у програмі «Діалоги» з Русланом Бортником.

«Звичайно, тут є імперська логіка: путін бачив Україну частиною росії, він хоче відтворити Радянський Союз. Тож я не відкидаю цього. Однак я категорично не погоджуюся, що це був провал стримування, бо я не впевнений, що Європа і США справді намагалися стримати росію від вторгнення в Україну», – стверджує Дженіфер Кавана.

На думку гості програми, така позиція не була створена, такого наміру не було частково тому, що США і Європа не були готові воювати за Україну. Тому, констатує вона, російсько-українська війна не було результатом провалу стримування росії, адже, якби США і Європа справді хотіли стримати агресора від вторгнення, вони би діяли зовсім інакше.

Принагідно експертка згадує 2021 рік, коли путін висунув низку необґрунтованих вимог щодо НАТО, а адміністрація Байдена відразу їх відхилила і сказала, що не збирається навіть про це говорити. За її словами, важко сказати, що було би, якби адміністрація Байдена тоді обрала інший підхід, якби вона пояснила, що не згодна з усім цим, не збирається йти на поступки щодо всіх вимог, але готова говорити про це, готова докласти серйозних зусиль для деескалації.

«Я думаю, що, зачинивши двері перед носом росії, вони погіршили ситуацію. І я не стверджую, що це одна сторона винна, мовляв, Захід винен, а росія не винна. Але я вважаю, що були можливості для дипломатії, які втратили прямо напередодні війни», – підкреслює Дженіфер Кавана.

