Доплати для пенсіонерів у Київській області допомагають частково покривати витрати на повсякденні потреби.

Доплати для пенсіонерів у Київській області почали надходити громадянам віком від 80 років, які потребують постійного догляду та додаткового соціального захисту, повідомляє Politeka.

Розмір надбавки зріс до 1038 гривень. Підвищення пов’язане з новим прожитковим мінімумом для непрацездатних осіб, який складає 2595 гривень. У порівнянні з попереднім періодом сума збільшилася на понад 90 гривень.

Право на отримання коштів мають люди, які не мають працездатних родичів, не беруть участі в інших соціальних програмах і не мають встановленої інвалідності.

Для оформлення виплат потрібно пройти лікарсько-консультативну комісію. Після обстеження заявник отримує висновок і подає документи до Пенсійного фонду. Серед обов’язкових документів — паспорт, ідентифікаційний код, медичне підтвердження потреби у догляді та довідки про відсутність інших нарахувань.

Фахівці зазначають, що доплати для пенсіонерів у Київській області допомагають частково покривати витрати на повсякденні потреби та підвищують рівень соціального захисту.

У відомстві радять уточнювати графік роботи комісій і подавати документи без затримок, щоб уникнути перешкод із виплатами. Також варто стежити за змінами законодавства, оскільки умови отримання допомоги можуть коригуватися залежно від економічної ситуації.

Своєчасне оформлення дозволяє уникнути черг та гарантує стабільне надходження фінансової підтримки для тих, хто її потребує.

Детальні відомості та контакти для подачі документів доступні на сайті Пенсійного фонду та у територіальних відділеннях Київської області.

Джерело: НовиниЛайв

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